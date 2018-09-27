Açılış maçı Özpaşa’nın

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu K-PET Ligler’inde ikinci haftanın maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

Haftanın açılış maçı olan lider Mağusa Türk Gücü ile Çetinkaya arasında bu akşam Dr Fazıl Küçük Stadı'nda oynanacak olan maçı Osman Özpaşa yönetecek.

K-PET Süper Lig'de ikinci haftanın maç programı şöyle:

28 Eylül Cuma, saat 19:00

MTG - Çetinkaya, Dr Fazıl Küçük Stadı, Osman Özpaşa

29 Eylül Cumartesi, saat 16:30

GHE - Gençler Birliği, Mete Adanır Stadı, Hüseyin Eyyüpler

GG - Esentepe, Şht Hüseyin Ruso Stadı, Hakan Muhtaroğlu

BÜY - TOL, Üner Berkalp Stadı, Mehmet Sezener

30 Eylül Pazar, saat 16:30

YAK - Gönyeli, Atatürk Stadı, Hüseyin Özkan

Cihangir - Yeşilova, Cihangir Stadı, Fehim Dayı

Lefke - Küçük Kaymaklı, 16 Ağustos Stadı, Serkan Şimşek

1 Ekim Pazartesi, saat 19:00

DTB - Binatlı, Mete Adanır Stadı, Turgay Misk

K-PET Birinci Lig'de ikinci haftanın maç programı şöyle:

29 Eylül Cumartesi, saat 16:30

Yalova - Hamitköy, Nihat Bağcıer Stadı, Utku Hamamcıoğlu

Göçmenköy - Yeni Boğaziçi, Göçmenköy Stadı, Ali Özer

Dumlupınar - Değirmenlik, Dr Fazıl Küçük Stadı, İsfendiyar Açıksöz

Doğancı - Çanakkale, Lefke 16 Ağustos Stadı, Timur Bodi

Mesarya - BB, Dörtyol Stadı, Hakan Ünal

30 Eylül Pazar, saat 16:30

Ozanköy - MM, Mustafa Özkayım Stadı, Evren Karademir

Akova - Düzkaya, Eray Vudalı Stadı, Zekai Töre

Karşıyaka - Maraş, Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı, Kerem Eran