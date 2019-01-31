Açılış maçı Misk’in

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, ikinci devrenin ilk hafta programını ve maçları yönetecek hakemleri açıklarken, ikinci devrenin ilk maçı bu akşam Güzelyurt’ta oynanacak. Devrenin açılış maçını Turgay Misk yönetecek. Hafta Pazartesi akşamı Girne’de oynanacak olan Leymosun derbisiyle tamamlanacak.

K-PET Süper Lig’de 16. hafta programı şöyle:

1 Şubat 2019, Saat 18:30

Baf Ülkü Yurdu – Çetinkaya, Üner Berkalp Stadı, Turgay Misk

2 Şubat 2019, Saat 14:00

Lefke – Esentepe, 16 Ağustos Stadı, Fehim Dayı

Cihangir – Küçük Kaymaklı, Cihangir Stadı, Mustafa Öztugay

Yenicami – Binatlı, Atatürk Stadı, Serhan Şimşek

3 Şubat 2019, Saat 14:00

GHE – Gönyeli, Mete Adanır Stadı, Ali Özer

MTG – MA Yeşilova, Canbulat Stadı, Kerem Eran

Gençlik Gücü – Gençler Birliği, Şht Hüseyin Ruso Stadı, Mehmet Sezener

4 Şubat 2019, Saat18:30

Doğan Türk Birliği – Türk Ocağı, Mete Adanır Stadı, Osman Özpaşa

K-PET Birinci Lig’de 16. hafta programı şöyle:

2 Şubat 2019, Saat 14:00

Mesarya – Yeni Boğaziçi, Paşaköy Sahası, Serkan Durmaz

Karşıyaka – Hamitköy, Ergin Cemal Şahdur Sahası, Hüseyin Eyyüpler

Ozanköy – Bostancı Bağcıl, Mustafa Özkayım Stadı, İsfendiyar Açıksöz

Y Dumlupınar – Maraş, Dr Fazıl Küçük Stadı, Hüseyin Özkan

3 Şubat 2019, Saat 14:00

Göçmenköy – Düzkaya, Göçmenköy Stadı, Emre Öztaşlı

Yalova – Mormenekşe, Tahsin Mertekçi Stadı, Evren Karademir

Akova – Çanakkale, Eray Vudalı Stadı, Hakan Ünal

Doğancı – Değirmenlik, Emek Stadı, Utku Hamamcıoğlu