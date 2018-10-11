Açılış maçı Eran'ın

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, K-PET Ligleri’nde dördüncü haftanın maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Haftanın açılış maçı olan haftanın tek gece maçını Kerem Eran yönetecek. Maçta Lefke - Merit Alsancak Yeşilova'yı konuk edecek.
Lider Yenicami'nin, Esentepe'yi konuk edeceği haftada takipçisi Mağusa Türk Gücü ise renktaşı Binatlı'yı ağırlayacak. Başkent derbisinde ise Küçük Kaymaklı ezeli rakibi Çetinkaya'yı misafir edecek.
Bu akşamı Lefke’de oynanacak sezonun ilk gece maçı olan Lefke – Merit Alsancak Yeşilova maçı ile başlayacak olan haftanın programı ve maçları yönetecek olan hakemler şöyle:
K-PET Süper Lig
12 Ekim Cuma, Saat 19:00
Lefke – Merit Alsancak Yeşilova, 16 Ağustos Stadı, Kerem Eran
13 Ekim Cumartesi, Saat 15:30
MTG – Binatlı, Dr Fazıl Küçük Stadı, Fehim Dayı
DTB – Gençler Birliği, Mete Adanır Stadı, Ali Özer
KK – Çetinkaya, Şht Hüseyin Ruso Stadı, Mehmet Sezener
14 Ekim Pazar, Saat 15:30
YAK – Esentepe, Atatürk Stadı, Turgay Misk
GHE – GG, Mete Adanır Stadı, Serkan Şimşek
Cihangir – TOL, Cihangir Stadı, Osman Özpaşa
BÜY – Gönyeli, Üner Berkalp Stadı, Mustafa Öztugay
K-PET Birinci Lig
13 Ekim Cumartesi, Saat 15:30
Yalova – Değirmenlik, Orhan Dural Stadı, Hüseyin Özkan
Göçmenköy – Mormenekşe, Göçmenköy Stadı, İsfendiyar Açıksöz
Akova – BB, Eray Vudalı Stadı, Evren Karademir
Karşıyaka – Dumlupınar, Ergin Cemal Şahdur Stadı, Serkan Durmaz
14 Ekim Pazar, Saat 15:30
Ozanköy – Maraş, Mustafa Özkayım Stadı, Timur Bodi
Çanakkale – Yeni Boğaziçi, Mharrem Döveç Stadı, HakanÜnal
Doğancı – Düzkaya, Denizli Stadı, Emre Öztaşlı
Mesarya – Hamitköy, Dörtyol Stadı, Hakan Muhtaroğlu