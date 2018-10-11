Açılış maçı Eran'ın

K-PET Ligleri’nde dördüncü haftanın açılış maçında Lefke - Merit Alsancak Yeşilova'yı konuk edecek. Maçı Kerem Eran yönetecek. Bu arada Mesarya – Hamitköy maçının sahası değişirken maç Dörtyol Stadı’na alındı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, K-PET Ligleri’nde dördüncü haftanın maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Haftanın açılış maçı olan haftanın tek gece maçını Kerem Eran yönetecek. Maçta Lefke - Merit Alsancak Yeşilova'yı konuk edecek.

Lider Yenicami'nin, Esentepe'yi konuk edeceği haftada takipçisi Mağusa Türk Gücü ise renktaşı Binatlı'yı ağırlayacak. Başkent derbisinde ise Küçük Kaymaklı ezeli rakibi Çetinkaya'yı misafir edecek.

Bu akşamı Lefke’de oynanacak sezonun ilk gece maçı olan Lefke – Merit Alsancak Yeşilova maçı ile başlayacak olan haftanın programı ve maçları yönetecek olan hakemler şöyle:

K-PET Süper Lig

12 Ekim Cuma, Saat 19:00

Lefke – Merit Alsancak Yeşilova, 16 Ağustos Stadı, Kerem Eran

13 Ekim Cumartesi, Saat 15:30

MTG – Binatlı, Dr Fazıl Küçük Stadı, Fehim Dayı

DTB – Gençler Birliği, Mete Adanır Stadı, Ali Özer

KK – Çetinkaya, Şht Hüseyin Ruso Stadı, Mehmet Sezener

14 Ekim Pazar, Saat 15:30

YAK – Esentepe, Atatürk Stadı, Turgay Misk

GHE – GG, Mete Adanır Stadı, Serkan Şimşek

Cihangir – TOL, Cihangir Stadı, Osman Özpaşa

BÜY – Gönyeli, Üner Berkalp Stadı, Mustafa Öztugay

K-PET Birinci Lig

13 Ekim Cumartesi, Saat 15:30

Yalova – Değirmenlik, Orhan Dural Stadı, Hüseyin Özkan

Göçmenköy – Mormenekşe, Göçmenköy Stadı, İsfendiyar Açıksöz

Akova – BB, Eray Vudalı Stadı, Evren Karademir

Karşıyaka – Dumlupınar, Ergin Cemal Şahdur Stadı, Serkan Durmaz

14 Ekim Pazar, Saat 15:30

Ozanköy – Maraş, Mustafa Özkayım Stadı, Timur Bodi

Çanakkale – Yeni Boğaziçi, Mharrem Döveç Stadı, HakanÜnal

Doğancı – Düzkaya, Denizli Stadı, Emre Öztaşlı

Mesarya – Hamitköy, Dörtyol Stadı, Hakan Muhtaroğlu