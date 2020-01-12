Acapulco kulüplerimizin gözdesi oldu

Acapulco Sports Park, uluslararası standartlarda tesisimiz bulunmadığından dolayı kampa için yıllarca Türkiye’ye gitmek zorunda kalan futbol takımlarımıza ülkede kamp yapma olanağı sağladı

Soydan SAKALLI

Acapulco Resort Hotel, dev yatırımı ile ülkede yine bir ilke imza atarken, Acapulco Sports Park, spor takımlarına uluslararası standartlarda kamp yapma olanağı sağlıyor.

İki adet Avrupa standartlarındaki sahanın aktif olarak hizmet verdiği Acapulco Sports Park, KKTC’de uluslararası standartlarda tesis bulunmadığı için yıllarca Türkiye’ye gitmek durumunda kalan ülkemiz futbol takımlarına ülkede kamp yapma olanağı sağladı.

Lolium Perenne (İngiliz çimi) ve Bermuda çimi ile donatılarak uluslararası standartlarda zemini olan tesislerde, bir futbol takımının tüm ihtiyaçları düşünülerek futbol malzemeleri de sağlandı. Acapulco Sports Park’ta oyuncular için ayrılan kulüp binasında 4 adet soyunma odası, her soyunma odasında 10 adet duş, her takım için ayrı malzeme odası, 1 adet hakem odası, 2 adet 70 m2 derslik, kardiyo ve ağırlık çalışmaları için 210 m2 fitness salonu, ilkyardım odası, 1 adet 10 kişilik sauna, 1 adet 10 kişilik buhar odası, 1 adet şok havuzu ve 2 adet multijet duş bulunuyor.

Yenicami, Doğan Türk Birliği, Dumlupınar, Mesarya ve Düzkaya kamp için Acapulco Sports Park’ı seçerken, Çetinkaya ve Lefke de Acapulco Sports Park’ta kamp yapıyorlar. Gençler Birliği de Acapulco Sports Park’ta kamp yapacak.