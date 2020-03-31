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Abdurrahim Albayrak taburcu oluyor

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Abdurrahim Albayrak taburcu oluyor

Corona virüs testi pozitif çıkan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, taburcu olacağını açıkladı.

Galatasaray'da Fatih Terim ve Yusuf Günay'ın ardından bir iyi haber de Abdurrahim Albayrak'tan geldi. Abdurrahim Albayrak, dün itibarıyla kaldığı hastaneden taburcu olacağını ve tedavisinin kalan kısmına evinde devam edileceğini açıkladı.

Abdurrahim Albayrak'ın Twitter'dan yaptığı paylaşımı şu şekilde;

''14 gündür Koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğümüz hastaneden bugün taburcu oluyoruz. Tedavimin kalan kısmına evde devam edilecek. Benimle özveriyle ilgilenen tüm sağlık çalışanlarına, aileme, dualarını esirgemeyen sizlere çok teşekkür ediyor; tüm hastalara acil şifalar diliyorum.''

Corona virüs testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ise önceki gün hastaneden taburcu olmuşlardı. 

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