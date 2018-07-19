Abdülkadir için servet teklif edildi

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TRT SPOR'da yayınlanan Transfer Saati programında genç oyuncu Abdülkadir Ömür'e gelen teklifi açıkladı.

İlk etapta 3 oyuncu transfer edeceklerini söyleyen Ağaoğlu, Hiç kimsenin tahmin etmediği oyuncuları transfer edeceklerini söyledi.

Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün ise hak ettikleri piyasa değerini henüz yakalayamadıklarını vurgulayan Ağaoğlu, "Benfica, Abdülkadir'e 14'ü peşin, 20 milyon Dolarlık teklif yaptı. Kalan 6 milyonun yerine de 4 futbolcu verelim dediler. Reddettik." dedi.