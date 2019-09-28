Abarttın Halil Turan

Mesarya, Karşıyaka'yı 6 golle mağlup edip kayıpsız yoluna devam ederken, 6 golü de Halil Turan attı

K-PET Birinci Ligin 3.haftasında şampiyonluk adaylarından Mesarya, Cihangir Stadında Karşıyaka'yı konuk etti.

İsfendiyar Açıksöz'ün yönettiği karşılaşmanın baştan sona hakimi Mesarya idi. Sarı kırmızılıların kral golcüsü Halil Turan, takımının 6 golüne de imza atarken, galibiyetin nimarı oldu.

Mesarya, ilk devreyi Halil Turan'ın 2'si penaltıdan olmak üzere 3 golüyle, 3-0 önde tamamladı.

Karşıyaka ikinci devreye toparlanmış çıkarken, 57'de Mehmet Gürpınar'ın penaltı golüyle skoru 3-1 yaptı. Ancak maçın yıldızı Halil Turan, Mesarya adına golleri sıralamaya devam ederken, golcü futbolcu, 3 gole daha imza attı. Karşıyaka ise Barış Rabo ile 1 gol daha bulunca maç 6-2 sona erdi. Karşıyaka'da 80'de Uğur Balkan kırmızı kart gördü.