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Abaka, Kartal için geldi

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Abaka, Kartal için geldi
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Yenicami, yeni sezonda kadrosunda bulundurmak istediği yabancı futbolcuları belirlemek için girişimlere başlarken, Türkiye Bölgesel Amatör Ligde forma giyen Fildişi Sahilli futbolcu Serge Alain Abaka’yı ülkeye getirdi.

Yenicami yöneticisi Murat Karakuş’un karşıladığı Serge Alain Abaka ile ilgili olarak Yenicami Kulübü Genel sekreteri ve basın sözcüsü Selçuk Zekai şu açıklamayı yaptı:

“Yenicami Ağdelen Kulübü olarak yeni sezona yönelik kadro çalışmalarını sürdürmekteyiz. Yabancı oyuncu konusunda daha önce Türkiye Bölgesel Amatör Lig ekiplerinde forma giyen Fildişi Sahilli futbolcu Serge Alain Abaka adaya getirmiş bulunmaktayız.

Takımın 8 Temmuz'da yapacağı performans testlerine katılacak olan Abaka kanat ve forvet mevkilerinde forma görev yapıyor. Abaka ile ilgili son kararı teknik heyetimiz yapılacak çalışmaların ardından verecektir.”

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