Kadın Milli Futbol Takımı'nın 10 Kasım 2018 günü saat 18.00'de Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı'nda Sapmi Kadın Milli Takımı ile oynayacağı karşılaşmanın kadrosu açıklandı. KTFF'den yapılan açıklamada 9 farklı takımdan 24 futbolcu kadroda yer aldı. Milliler karşılaşma gününe kadar hazırlıklarını Lefkoşa Göçmenköy Stadı, Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı ve Değirmenlik Sadık Cemil Stadı'nda sürdürecek.

Milli Takım kadrosu şöyle: