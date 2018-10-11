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9 farklı takımdan 24 futbolcu kadroda

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9 farklı takımdan 24 futbolcu kadroda
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Kadın Milli Futbol Takımı'nın 10 Kasım 2018 günü saat 18.00'de Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı'nda Sapmi Kadın Milli Takımı ile oynayacağı karşılaşmanın kadrosu açıklandı. KTFF'den yapılan açıklamada 9 farklı takımdan 24 futbolcu kadroda yer aldı. Milliler karşılaşma gününe kadar hazırlıklarını Lefkoşa Göçmenköy Stadı, Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı ve Değirmenlik Sadık Cemil Stadı'nda sürdürecek. 

Milli Takım kadrosu şöyle:

ADI SOYADI

KULÜBÜ

1.       ÜMMÜHAN BAŞ

AKDENİZ SPOR BİRLİĞİ

2.       MİNE DAYI

AKDENİZ SPOR BİRLİĞİ

3.       AYTEN KAPTAN

AKDENİZ SPOR BİRLİĞİ

4.       MERYEM ÖZSOY

AKDENİZ SPOR BİRLİĞİ

5.       AFİFE KONT

AKDENİZ SPOR BİRLİĞİ

6.       SEVİM OKUR

AKDENİZ SPOR BİRLİĞİ

7.       SENA ÖZŞEN

AKDENİZ SPOR BİRLİĞİ

8.       ÖZDE ÖZDEMİR

AKDENİZ SPOR BİRLİĞİ

9.       AYŞE ÇETİNKAYA

GEÇİTKALE GSK

10.   GÜLLÜ DİNLEYİCİ

GEÇİTKALE GSK

11.   BESRE İZAM

Merit Alsancak Yeşilova

12.   ZEYNEP SÜNGÜ

Merit Alsancak Yeşilova

13.   DEĞER ÇEKER

MAĞUSA SPOR AKADEMİSİ

14.   CEMRE KARA

MAĞUSA SPOR AKADEMİSİ

15.   FATOŞ YORGANCI

MAĞUSA SPOR AKADEMİSİ

16.   Nisanur Çalışkan

MAĞUSA SPOR AKADEMİSİ

17.   SIDIKA NURTUNÇ

MAĞUSA SPOR AKADEMİSİ

18.   AYŞE MULLACUMA

MAĞUSA SPOR AKADEMİSİ

19.   ZELİHA ERSÖZ

ÇANAKKALE TSK

20.   ŞEFİKA EVLAT

ÇANAKKALE TSK

21.   RALE AYDIN

YONPAŞ DUMLUPINAR TSK

22.   DİLEK ÖZBİLER

KİREÇBURNU

23.   ZEHRA BORAZANCI

GAZİANTEP ALG SPOR

24.   GİZEM YAHAT

GÖÇMENKÖY İYSK

SERHAT DENİZ

TEKNİK DİREKTÖR

ŞERİF OGAN

YARDIMCI ANTRENÖR

SİMAY KANAN

YARDIMCI ANTRENÖR

İDARİ MENAJER

MEHMET AVCI

MALZEMECİ

CELAL AVŞAR
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