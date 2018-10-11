Kadın Milli Futbol Takımı'nın 10 Kasım 2018 günü saat 18.00'de Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı'nda Sapmi Kadın Milli Takımı ile oynayacağı karşılaşmanın kadrosu açıklandı. KTFF'den yapılan açıklamada 9 farklı takımdan 24 futbolcu kadroda yer aldı. Milliler karşılaşma gününe kadar hazırlıklarını Lefkoşa Göçmenköy Stadı, Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı ve Değirmenlik Sadık Cemil Stadı'nda sürdürecek.
Milli Takım kadrosu şöyle:
|
ADI SOYADI
|
KULÜBÜ
|
1. ÜMMÜHAN BAŞ
|
AKDENİZ SPOR BİRLİĞİ
|
2. MİNE DAYI
|
AKDENİZ SPOR BİRLİĞİ
|
3. AYTEN KAPTAN
|
AKDENİZ SPOR BİRLİĞİ
|
4. MERYEM ÖZSOY
|
AKDENİZ SPOR BİRLİĞİ
|
5. AFİFE KONT
|
AKDENİZ SPOR BİRLİĞİ
|
6. SEVİM OKUR
|
AKDENİZ SPOR BİRLİĞİ
|
7. SENA ÖZŞEN
|
AKDENİZ SPOR BİRLİĞİ
|
8. ÖZDE ÖZDEMİR
|
AKDENİZ SPOR BİRLİĞİ
|
9. AYŞE ÇETİNKAYA
|
GEÇİTKALE GSK
|
10. GÜLLÜ DİNLEYİCİ
|
GEÇİTKALE GSK
|
11. BESRE İZAM
|
Merit Alsancak Yeşilova
|
12. ZEYNEP SÜNGÜ
|
Merit Alsancak Yeşilova
|
13. DEĞER ÇEKER
|
MAĞUSA SPOR AKADEMİSİ
|
14. CEMRE KARA
|
MAĞUSA SPOR AKADEMİSİ
|
15. FATOŞ YORGANCI
|
MAĞUSA SPOR AKADEMİSİ
|
16. Nisanur Çalışkan
|
MAĞUSA SPOR AKADEMİSİ
|
17. SIDIKA NURTUNÇ
|
MAĞUSA SPOR AKADEMİSİ
|
18. AYŞE MULLACUMA
|
MAĞUSA SPOR AKADEMİSİ
|
19. ZELİHA ERSÖZ
|
ÇANAKKALE TSK
|
20. ŞEFİKA EVLAT
|
ÇANAKKALE TSK
|
21. RALE AYDIN
|
YONPAŞ DUMLUPINAR TSK
|
22. DİLEK ÖZBİLER
|
KİREÇBURNU
|
23. ZEHRA BORAZANCI
|
GAZİANTEP ALG SPOR
|
24. GİZEM YAHAT
|
GÖÇMENKÖY İYSK
|
SERHAT DENİZ
|
TEKNİK DİREKTÖR
|
ŞERİF OGAN
|
YARDIMCI ANTRENÖR
|
SİMAY KANAN
|
YARDIMCI ANTRENÖR
|
İDARİ MENAJER
|
MEHMET AVCI
|
MALZEMECİ
|
CELAL AVŞAR