9 ay sonra, yeniden doğdular

Türk Ocağı'nın futbolcusu Ali Özbahar ile Esentepe'nin futbolcusu Kağan Görneçli, 9 ay sonra sahalara dönerek, adeta yeniden doğdular

K-PET Süper Lig ekiplerinden Türk Ocağı'nın futbolcusu Ali Özbahar ile Esentepe'nin futbolcusu Kağan Görneçli, 9 ay sonra sahalara dönerek, adeta yeniden doğdular.

Benzer diz sakatlığı ve ameliyatı olan Ali Özbahar ile Kağan Görneçli, 9 ay sonra yeniden futbol sahalarına döndüler. Yalova forması giyerken çapraz bağlarından sakatlanan Ali Özbahar ile Çetinkaya forması giyerken çapraz bağlarından sakatlanan Kağan Görneçli, 2018 - 2019 Futbol Sezonu'nun ilk hafta maçları ile birlikte yeni takımlarında forma giymeye