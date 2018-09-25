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9 ay sonra, yeniden doğdular

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Türk Ocağı'nın futbolcusu Ali Özbahar ile Esentepe'nin futbolcusu Kağan Görneçli, 9 ay sonra sahalara dönerek, adeta yeniden doğdular

9 ay sonra, yeniden doğdular
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K-PET Süper Lig ekiplerinden Türk Ocağı'nın futbolcusu Ali Özbahar ile Esentepe'nin futbolcusu Kağan Görneçli, 9 ay sonra sahalara dönerek, adeta yeniden doğdular.

Benzer diz sakatlığı ve ameliyatı olan Ali Özbahar ile Kağan Görneçli, 9 ay sonra yeniden futbol sahalarına döndüler. Yalova forması giyerken çapraz bağlarından sakatlanan Ali Özbahar ile Çetinkaya forması giyerken çapraz bağlarından sakatlanan Kağan Görneçli, 2018 - 2019 Futbol Sezonu'nun ilk hafta maçları ile birlikte yeni takımlarında forma giymeye

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