77 dakikalık randevu

Projektör sorunundan dolayı ertelenen Türk Ocağı – Cihangir maçı, Çarşamba günü saat 14.30’da oynanacak. 77 dakika oynanacak maça takımlar aynı 11’leriyle çıkacaklar

Yer: Mete Adanır Stadı

Hakemler: Turgay Misk, Mehmet Ekşici, Nejmi Bulut

Türk Ocağı: Hasan, Bilal, Malik, Ahmet, Deniz, Mustafa, Mehmet, Akande, Mehmet Uçar, Turgut, Ahmet Saygı

Cihangir: Tuğcan, Fırat Ersalan, Henri, Ertan, Doğan, Uche, Nurettin, Erol, Mikail, Çağlar, Ali

K-Pet Süper Lig’in 19. haftasının açılış maçı olan Türk Ocağı – Cihangir karşılaşması Çarşamba gününe ertelenmişti. Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda oynanması gereken karşılaşmanın başında, projektörlerin bulunduğu pilonlardan birinin maç öncesinde arıza yapması ve tamirinin ardından maç gecikmeli olarak başlamıştı.

Maçın 13.dakikada aynı pilondaki projektörlerin ve skorbordun elektriğinin gitmesiyle karşılaşma orta hakem Turgay Misk tarafından durdurulmuştu. Hakemler, gözlemciler ve kulüp yetkilileri toplanarak arızanın giderilmesi için 30 dakika bekleme kararı almışlar, 45 dakika beklemenin ardından arızanın giderilmemesi üzerine Turgay Misk karşılaşmayı tatil etmişti. Söz konusu arıza ise erteleme kararından kısa süre sonra giderilmişti.

Ardından Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, Türk Ocağı-Cihangir maçının kaldığı yerden (13.dakikadan) itibaren 27 Şubat Çarşamba günü saat 14.30’da oynanmasına karar verildiğini açıklamıştı. Takımlar maça aynı 11leri ile çıkacaklar ve maç 77 dakika oynanacak.