7 futbolcu kırmızı kart cezalısı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 20-23 Eylül 2019 tarihleri arasında oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, U21 Süper Lig ve U21 1.Lig karşılaşmalarındaki disiplin raporları ile ilgili olarak toplandı. Oynanan karşılaşmaların ardından 7 futbolcu kırmızı kart sebebiyle cezalı duruma düştü.
Disiplin Kurulu Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları aldı;
KIRMIZI KARTLAR
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Ozan Mercan, Çetinkaya
|
1 Maç
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Ouincy Osei, TOL
|
1 Maç
|
Hüseyin Yeşil, Cihangir
|
1 Maç
|
Mehmet Kuşcu, Düzkaya
|
1 Maç
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Mehmet Öztürk, Kaymaklı
|
2 Maç
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Kenan Eyri, Lefke
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1 Maç
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Ömer Ergün, Çetinkaya
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2 Maç
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Yıldıray Cihangir, Çetinkaya
|
1 Maç
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Turgut Berke Kut, Türk ocağı
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1 Maç
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Osman Seyhan, Karşıyaka
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1 Maç
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Deniz Kibar, Gençler Birliği
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2 Maç
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Tayyip Erduran, Karşıyaka
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3 Maç
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Ömer Çetin, Maraş
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1 Maç