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7 futbolcu kırmızı kart cezalısı

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7 futbolcu kırmızı kart cezalısı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 20-23 Eylül 2019 tarihleri arasında oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, U21 Süper Lig ve U21 1.Lig karşılaşmalarındaki disiplin raporları ile ilgili olarak toplandı. Oynanan karşılaşmaların ardından 7 futbolcu kırmızı kart sebebiyle cezalı duruma düştü. 

Disiplin Kurulu Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları aldı;

KIRMIZI KARTLAR

Ozan Mercan, Çetinkaya

1 Maç

Ouincy Osei, TOL

1 Maç

Hüseyin Yeşil, Cihangir

1 Maç

Mehmet Kuşcu, Düzkaya

1 Maç

Mehmet Öztürk, Kaymaklı

2 Maç

Kenan Eyri, Lefke

1 Maç

Ömer Ergün, Çetinkaya

2 Maç

Yıldıray Cihangir, Çetinkaya

1 Maç

Turgut Berke Kut, Türk ocağı

1 Maç

Osman Seyhan, Karşıyaka

1 Maç

Deniz Kibar, Gençler Birliği

2 Maç

Tayyip Erduran, Karşıyaka

3 Maç

Ömer Çetin, Maraş

1 Maç
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