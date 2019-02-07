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7 futbolcu kırmızı, 19 futbolcu sarı kart cezalısı

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K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, U21 Süper Lig ve U21 1.Lig maçlarının ardından 7 futbolcu kırmızı kart sonucu cezalı duruma düşerken, 19 futbolcu da ligdeki dördüncü sarı kartını görerek 1 maç ceza aldı

7 futbolcu kırmızı, 19 futbolcu sarı kart cezalısı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 1-4 Şubat 2019 tarihinde oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, U21 Süper Lig ve U21 1.Lig maçlarının ardından verilen cezaları açıkladı. Oynanan maçlar sonucunda 7 futbolcu kırmızı kart sonucu cezalı duruma düşerken, 3 yönetici/ antrenör/ personel ceza aldı, 19 futbolcu da ligdeki dördüncü sarı kartını görerek 1 maç ceza aldı.

1 Şubat 2019 - 4 Ocak 2019 tarihlerinde oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, U21 Süper Lig ve U21 1.Lig maçları ile ilgili olarak Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu'na intikal ettirilen müsabaka isim listeleri, hakem, gözlemci ve saha komiserleri raporları ışığında alınan kararlar aşağıda belirtildiği gibidir:         

KIRMIZI KART CEZALILARI

TAKIM

FUTBOLCU

CEZA

Baf Ülkü Yurdu

Hüseyin Şerifali

1 maç

Baf Ülkü Yurdu

Hafız Konkoni

1 maç

Akova Vuda

Eray Vudalı

2 maç

Mormenekşe

Can Özsoy

1 maç

Maraş

Salih Kemaneciler

1 maç

Yonpaş Dumlupınar

Hüseyin Kayalılar

1 maç

Mesarya

Emre Erol

1 maç

ANTRENÖR / YÖNETİCİ / KULÜP PERSONELİ CEZALARI

TAKIM

ANTRENÖR / YÖNETİCİ/PERSONEL

CEZA

Baf Ülkü Yurdu

Niyazi Özekmekçi

2 maç

Girne Halk Evi

Burak Baçdar

1 maç

Mormenekşe

Talat Şentürk

1 maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OLAN FUTBOLCULAR

FUTBOLCU

TAKIM

Ali Öztürk

Cihangir

Sabri Çiftçioğlu

Mormenekşe

Mehmet Aylanç

Türk Ocağı Limasol

Sercan Çoban

Küçük Kaymaklı

Ramazan Tebelleşol

Maraş

Mahmut İzoğlu

Esentepe

Eren Kandemir

Maraş k

Hakan Uluçağ

Yeniboğaziçi

Uğur Tok

Ozanköy

Enes Keser

Doğan Türk Birliği

Armstrong Chıgoue Chıdı

Bostancı Bağcıl

Doğukan Özdurak

Bostancı Bağcıl

Kemal Barbet

Yenicami

Hannan Horuş

Gençlik Gücü

Onur Konuğuş

Baf Ülkü Yurdu

Emre Demirkaya

Lefke

Chrıslın Excelent Dıamoneke

Doğan Türk Birliği

Yakubu Abudu Malik

Türk Ocağı Limasol

Oğuz Sonan Davutoğlu

Lefke

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