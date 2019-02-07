7 futbolcu kırmızı, 19 futbolcu sarı kart cezalısı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 1-4 Şubat 2019 tarihinde oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, U21 Süper Lig ve U21 1.Lig maçlarının ardından verilen cezaları açıkladı. Oynanan maçlar sonucunda 7 futbolcu kırmızı kart sonucu cezalı duruma düşerken, 3 yönetici/ antrenör/ personel ceza aldı, 19 futbolcu da ligdeki dördüncü sarı kartını görerek 1 maç ceza aldı.
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1 Şubat 2019 - 4 Ocak 2019 tarihlerinde oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, U21 Süper Lig ve U21 1.Lig maçları ile ilgili olarak Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu'na intikal ettirilen müsabaka isim listeleri, hakem, gözlemci ve saha komiserleri raporları ışığında alınan kararlar aşağıda belirtildiği gibidir:
KIRMIZI KART CEZALILARI
|
TAKIM
|
FUTBOLCU
|
CEZA
|
Baf Ülkü Yurdu
|
Hüseyin Şerifali
|
1 maç
|
Baf Ülkü Yurdu
|
Hafız Konkoni
|
1 maç
|
Akova Vuda
|
Eray Vudalı
|
2 maç
|
Mormenekşe
|
Can Özsoy
|
1 maç
|
Maraş
|
Salih Kemaneciler
|
1 maç
|
Yonpaş Dumlupınar
|
Hüseyin Kayalılar
|
1 maç
|
Mesarya
|
Emre Erol
|
1 maç
|
ANTRENÖR / YÖNETİCİ / KULÜP PERSONELİ CEZALARI
|
TAKIM
|
ANTRENÖR / YÖNETİCİ/PERSONEL
|
CEZA
|
Baf Ülkü Yurdu
|
Niyazi Özekmekçi
|
2 maç
|
Girne Halk Evi
|
Burak Baçdar
|
1 maç
|
Mormenekşe
|
Talat Şentürk
|
1 maç
|
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OLAN FUTBOLCULAR
|
FUTBOLCU
|
TAKIM
|
Ali Öztürk
|
Cihangir
|
Sabri Çiftçioğlu
|
Mormenekşe
|
Mehmet Aylanç
|
Türk Ocağı Limasol
|
Sercan Çoban
|
Küçük Kaymaklı
|
Ramazan Tebelleşol
|
Maraş
|
Mahmut İzoğlu
|
Esentepe
|
Eren Kandemir
|
Maraş k
|
Hakan Uluçağ
|
Yeniboğaziçi
|
Uğur Tok
|
Ozanköy
|
Enes Keser
|
Doğan Türk Birliği
|
Armstrong Chıgoue Chıdı
|
Bostancı Bağcıl
|
Doğukan Özdurak
|
Bostancı Bağcıl
|
Kemal Barbet
|
Yenicami
|
Hannan Horuş
|
Gençlik Gücü
|
Onur Konuğuş
|
Baf Ülkü Yurdu
|
Emre Demirkaya
|
Lefke
|
Chrıslın Excelent Dıamoneke
|
Doğan Türk Birliği
|
Yakubu Abudu Malik
|
Türk Ocağı Limasol
|
Oğuz Sonan Davutoğlu
|
Lefke