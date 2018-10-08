7 fark, Cantürk'ü yedi

K-PET Birinci Lig'de geçtiğimiz hafta Esat Erdoğmuş Stadı'nda Hamitköy'e, 7 farkla, 7--0 mağlup olan Ozanköy'de Sami Otçuoğlu başkanlığındaki yönetim, teknik direktör Hüseyin Cantürk'ü görevden aldı. Ozanköy'de, Hüseyin Cantürk'ün yerine göreve getirilen teknik direktör Rıza Erseven, Maraş maçı öncesinde takımla antrenmanlara başladı.
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