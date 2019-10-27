7 bela Mesarya

Lider Mesarya, 7. hafta maçında 7 dakika ara ile 70 ve 77. dakikalarda attığı gollerle Bostancı Bağcıl’ı 2-0 mağlup ederek, 7. maçında 7. galibiyetini alıp, puan kayıpsız liderliğini sürdürdü

Stad: Dr. Fazıl Küçük Stadı Hakemler: Hüseyin Özkan, Mehmet Volkan Çelik, Engin Akkagün Mesarya: Hasan Piro, Mustafa Ayker, İbrahim, Arda (Dk.72 Mehmetali), Halil Turan, Volkan, Okan, Ferhat (Dk.86 Halil Türen), Ahmet Kıyı (Dk.90 Nahit), Mustafa Kermeoğlu, Yusuf Altıner Bostancı Bağcıl: Salih, Arda (Dk.62 Cevdet Çağer), Ahmet, Doğukan, Cahit, Kemal, Mete (DK.80 Kemal), Okan, Cemal (Dk.55 Cenker Pehlivan), Mehmet, Zekai Goller: Dk.70 İbrahim Çıdamlı, Dk.77 Ferhat Aras (Mesarya) K-PET Birinci Lig lideri Mesarya, 7. hafta maçında 7 dakika ara ile 70 ve 77. dakikalarda attığı gollerle Bostancı Bağcıl’ı 2-0 mağlup ederek, 7. maçında 7. galibiyetini alıp, puan kayıpsız liderliğini sürdürdü. Birinci Lig’de sezonu Süper Lig hedefi ile açan Mesarya yedinci galibiyetini Bostancı Bağcıl karşısında aldı. Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda aşırı yağmur ve şiddetli rüzgar altında oynanan karşılaşmayı ev sahibi Mesarya 2-0’lık skorla kazanarak yedinci galibiyetini aldı. İlk devresi golsüz tamamlanan maçta Mesarya’ya galibiyeti getiren golleri 70’de İbrahim Çıdamlı ve 77’de Ferhat kaydetti. Bu galibiyetin ardından Mesarya puanını 21 yaparken, Bostancı Bağcıl 4 puanda kaldı.