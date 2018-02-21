69 yaşında transfer oldu

Trabzon'da yaşayan 69 yaşındaki Şerif Kunt, Osmaniye 2. Amatör Lig takımlarından Karaçay Gençlikspor'a transfer oldu

Kentte amatör olarak faaliyet gösteren Zafer Spor Kulübünün 32 yıl boyunca başkanlığı, antrenörlüğü, futbolculuğu ve malzemeciliğini yapan Şerif Kunt, Yavuz Selim Stadı'ndaki basın açıklamasında, Osmaniye 2. Amatör küme takımlarından Karaçay Gençlikspor yöneticilerinden gelen teklifi kabul ettiğini söyledi.

Zafer Spor Kulübünü, yaşadığı bazı sorunlar nedeniyle bırakması gerektiğini anlatan Kunt, "Kurup büyüttüğüm, 32 yıl hem kaptanlık hem futbolculuk hem de başkanlık yaptığım kulübü devretmek zorunda kaldım. Futbol hayatımı da başka bir ilde sürdürmek istedim. Osmaniye Karaçay Gençlikspor'dan bir teklif geldi. Yönetici arkadaşımıza, başkanımıza buradan teşekkür ediyorum. 'Futbola hem antrenör hem futbolcu hem de başkan olarak hizmet etmiş birisi olarak sizi görmek istiyoruz' dediler. Ben de düşündüm taşındım baktım doğru karar, olumlu cevap verdim." diye konuştu.

Lisansının 15 Şubat'ta tescil edildiğine işaret eden Kunt, "Benim de burada her sene katıldığım Trabzon Yarı Maratonu var, katılmak istediğimi belirttim. Katılımı yaptıktan sonra gidip futbol hayatımı Osmaniye'de sürdüreceğim." ifadelerini kullandı.

Kunt, 10 yaşından bu yana futbolun içinde olduğunu aktararak, "Uzun süreli sportif faaliyet güven veriyor. Futbolun dışında 13 senedir aralıksız maratonlara katıldım. Yüreğimizde bu spor aşkı, sevgi olduktan sonra bu işi genç kardeşlerimle kaynaşıp başaracağız. İnanıyorum ki sahada kalacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Transferi nedeniyle herhangi bir ücret almayacağına da değinen Kunt, amacının amatör futbola elinden gelen desteği vermek olduğunu söyledi.

Yavuz Selim Stadı'nda antrenmanlarını sürdüren Kunt bir süre sonra yeni takımında forma giymek için Osmaniye'ye gideceğini sözlerine ekledi.