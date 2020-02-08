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6 puanlık maç Lapta’nın

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6 puanlık maç Lapta’nın

K-PET Birinci Ligin 18. hafta maçında Lapta, bire bir rakibi Çanakkale’yi deplasmanda 3-0 mağlup ederek rakibine 6 puan fark atarak düşme hattından uzaklaştı.

Hüseyin Özkan’ın yönettiği Muharrem Döveç Stadındaki maçın ilk devresi büyük çekişme içerisinde geçerken, devre 0-0 berabere sonuçlandı.

Lapta ikinci devreye oldukça etkili başlarken, arka arkaya bulduğu gollerle maçı kazanmasını bildi. Hüseyin Haşimoğlu 57’de, Göksel Soyer 65’te ve Barış Şaffak 68’de Lapta’nın galibiyet gollerini attılar. Lapta aldığı 3 puanla 22 puana yükselirken, Çanakkale 16 puanla sıkıntılı bölgede kaldı.

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