6 Mart randevusunun eşleşmeleri belirlendi

Kıbrıs Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleşen kura çekimi sonrasında belirlendi. İki eşleşmede K-PET Süper Lig ekipleri ile K-PET Birinci Lig ekipleri, iki eşleşmede ise Süper Lig ekipleri eşleşti

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Kıbrıs Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri dün belirlendi. KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleşen kura çekimi sonrasında çift maçlık sistemle oynanacak çeyrek final maçları ile yarı finale yükselen 4 takım belirlenecek. Çeyrek final 1. maçları 6 Mart 2019'da oynanırken, 2. maçlar 27 Mart 2019'da oynanacak. Kıbrıs Kupası 2. turunda rakiplerini eleyen Mağusa Türk Gücü, Yenicami, Binatlı, Gençlik Gücü, Baf Ülkü Yurdu, Doğan Türk Birliği, Ozanköy ve Yonpaş Dumlupınar adlarını çeyrek finale yazdıran ekipler olmuşlardı. Bu takımlar arasında gerçekleşen kura çekimi sonrasında Kıbrıs Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri şöyle oldu: Ozanköy-Mağusa Türk Gücü Gençlik Gücü-Doğan Türk Birliği Yonpaş Dumlupınar-Binatlı Baf Ülkü Yurdu-Yenicami

