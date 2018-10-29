6. hafta, futbolcuların kabusu oldu

K-PET Ligler’inde dün tamamlanan 6. hafta futbolcular için adeta kabus gibi bir hafta olurken, 3 futbolcuda kırık nedeniyle sakatlıklar oluştu. K-PET Süper Lig’de oynanan Küçük Kaymaklı – Binatlı maçında Küçük Kaymaklı futbolcusu Tuğrul Çiftçioğlu’nun ayak bileği kırıldı. K-PET Birinci Lig’de oynanan Ozanköy – Yonpaş Dumlupınar Yonpaş Dumlupınar futbolcusu Turgut Kaçar ile Göçmenköy – Maraş maçında Maraş futbolcusu Doğan Gözütok’un burunları kırıldı. Turgut ile Doğan’ın kısa süre içerisinde sahalara dönmesi beklenirken, ameliyat olacak olan Tuğrul sahalardan uzun süre uzak kalacak.
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