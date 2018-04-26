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43 yaşında örnek olmayı sürdürüyor

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43 yaşındaki Erhan Yeşilyayla, takımının Sadrazamköy’ü mağlup ettiği maçta galibiyete katkı koydu

43 yaşında örnek olmayı sürdürüyor
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Niyazi ERGÜLEN

BTM İkinci Lig Altıncı Grup’ta mücadele eden Gayretköy’de, takım kaptanlığını deneyimli futbolcu Erhan Yeşilyayla üstlendi.

Yıllarca aralarında Süper Lig takımlarının da yer aldığı birçok takımda başarıyla forma giymiş olan Erhan Yeşilyayla, Süper Lig ekibi Çetinkaya’nın deneyimli kaptanı Serkan Önet’in çalıştırdığı Gayretköy’ün başarısı için çalışıyor.

1975 doğumlu olan 43 yaşındaki Erhan Yeşilyayla, takımının Sadrazamköy’ü ilk haftada 2-0 mağlup ettiği maçta da galibiyete büyük katkı koydu.

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