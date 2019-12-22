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41 kere maşallah Yeni Boğaziçi

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Güney Kıbrıs'tan, Kuzey Kıbrıs'a taşınan ve 41 yıl sonra oynanan derbide Yeni Boğaziçi Geçitkale'yi, Cemil Awwad'ın yıldızlaştığı maçta 3-0 mağlup ederek devreyi puan kayıpsız zirvede tamamladı

41 kere maşallah Yeni Boğaziçi

Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1. Lig Kırmızı Grup'ta dün Geçitkale Stadında, Güney Kıbrıs'tan, Kuzey Kıbrıs'a taşınan derbide Geçitkale ile Yeni Boğaziçi karşılaştılar.

Köfünye (Geçitkale) ve Aytotoro (Yeni Boğaziçi) kökenlilerin takımları Geçitkale – Yeni Boğaziçi son olarak 1978 - 1979 sezonunda karşılaşmışlardı. 41 yıl son oynanan derbiye her 2 takım taraftarları ve futbolseverler büyük ilgi gösterdiler.

İsmail Ercan'ın yönettiği maç centilmence geçerken, maçı kazanan lider Yeni Boğaziçi ilk devreyi 27 puanla puan kayıpsız zirvede tamamladı. Geçitkale ise üçüncü sıraya gerileyerek devreyi tamamladı.

Maça etkili başlayan Yeni Boğaziçi ilk devreyi Çağrı ve Cemil Awwad'ın golleriyle deplasmanda 2-0 önde tamamladı.

İkinci devrede de etkili olan Yeni Boğaziçi, maçın yıldızı deneyimli Cemil Awwad'ın önderliğinde oyunu kontrolünde tutarken, Cemil'in attığı gol de skoru belirledi. 0-3

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