40’lık delikanlılar

K-PET Birinci Lig ve BTM Birinci Lig’de 40 yaş üstü futbolcular forma giyip futbolumuza emek vermeye devam ediyor

Soydan SAKALLI

Futbolumuzda 40 yaş üstü birçok futbolcu, sahalardaki mücadelelerini, ilerleyen yaşlarına rağmen başarıyla sürdürüyorlar.

En yaşlısı Mehmet Yeltekin

K-PET Birinci Lig ve BTM Birinci Lig’de toplam 7, 40 yaş üstü futbolcu forma giymeye devam ederken, bu futbolculardan en yaşlısı BTM Birinci Lig Beyaz Grup ekibi Aydınköy’de forma giyen Mehmet Yeltekin (Garamano) oldu. 1972 doğumlu, 46 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz hafta başlayan BTM Birinci Lig’de oynanan Düzkaya – Aydınköy maçında, 4 sırt numarasıyla 90 dakika boyunca sahada mücadele etti.

İkinci en yaşlı futbolcu ile yine BTM Birinci Lig’de mücadele eden Beyaz Grup takımlarından Yılmazköy’de oynayan Fahri Üçöz oldu. 1974 doğumlu 44 yaşındaki Fahri Üçöz, Yılmazköy takım kaptanlığını da yürütüyor. Yılmazköy’de yine takımın antrenör futbolcusu 1976 doğumlu 42 yaşındaki Murat Ecersoy da aktif futbol hayatını sürdürüyor.

BTM Birinci Lig Kırmızı Grup ekibi Vadili’de oynayan 1975 doğumlu 43 yaşındaki deneyimli forvet Hasan Karataş, BTM Birinci Lig’in ilk hafta maçında ilk 11’de sahaya çıktı. BTM Birinci Lig Kırmızı Grup’un diğeri ekibi Gaziköy’de ise yılların deneyimli ismi 1976 doğumlu 42 yaşındaki Gökhan Yenigün, futbola emek vermeye devam ediyor.

K-PET Birinci Lig lideri Gönyeli ise kadrosunda 40 yaş üstü iki futbolcu bulunduruyor. Deneyimli futbolcularla Süper Ligi kovalayan Gönyeli’nin kadrosunda yer alan 1977 doğumlu, 41 yaşındaki Coşkun Ulusoy, futboluyla, 41 kere maşallah dedirtiyor. 1978 doğumlu, 40 yaşındaki Kadir Hakel ise defanstaki güven veren futboluyla takımını sırtlamaya devam ediyor.