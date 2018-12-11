açıklandı. K-PET Süper Lig’de 13. haftada 4 gün maç keyfi yaşanacak. Cuma akşamı başlayacak olan hafta, Pazartesi akşamı tamamlanacak.
K-PET Birinci Lig’de ise 13. haftada lider Hamitköy, Mağusa’da zorlu Maraş deplasmanına çıkacak.
Bu arada U17 Ligi’nde saat değişikliği oldu. 15 Aralık Cumartesi günü Lefkoşa Küçük Kaymaklı Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda oynanacak olan KTFF U17 Ligi C Grubu, 10.hafta maçı olan Küçük Kaymaklı-Çetinkaya maçının başlama saati değişti. Karşılaşmanın başlama saati 11.00 olacak. İlgili karşılaşmanın daha önce saat 14.00’da oynanacağı duyurulmuştu.
K-PET Süper Lig’de 13. hafta programı şöyle:
14 Aralık Cuma (Saat 18:30)
MTG – Lefke, Dr Fazıl Küçük Stadı
15 Aralık Cumartesi (Saat 14:00)
YAK – MAY, Atatürk Stadı
GHE – Çetinkaya, Mete Adanır Stadı
Gençler Birliği – Gönyeli, Cumhuriyet Stadı
16 Aralık Pazar (Saat 14:00)
Esentepe – Binatlı, Erdal Barut Stadı
DTB – Küçük Kaymaklı, Mete Adanır Stadı
GG – TOL, Şht Hüseyin Ruso Stadı
17 Aralık Pazartesi (Saat 18:30)
BÜY – Esentepe, Üner Berkalp Stadı
K-Pet Birinci Lig’de 13. hafta programı şöyle:
15 Aralık 2018 Cumartesi, Saat 14:00
Ozanköy – Çanakkale, Mustafa Özkayım Stadı
Değirmenlik – Mormenekşe, Sadık Cemil Stadı
Maraş – Hamitköy, Maraş Stadı
Karşıyaka – Yeni Boğaziçi, Cemal Şahdur Stadı
16 Aralık 2018 Pazar, Saat 14:00
Yalova – Düzkaya, Tahsin Mertekçi Stadı
Göçmenköy – Doğancı, Göçmenköy Stadı
Mesarya – Akova, Hasan Bardakko Stadı
Yonpaş Dumlupınar – Bostancı Bağcıl, Dr Fazıl Küçük Stadı