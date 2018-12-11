açıklandı. K-PET Süper Lig’de 13. haftada 4 gün maç keyfi yaşanacak. Cuma akşamı başlayacak olan hafta, Pazartesi akşamı tamamlanacak.

K-PET Birinci Lig’de ise 13. haftada lider Hamitköy, Mağusa’da zorlu Maraş deplasmanına çıkacak.

Bu arada U17 Ligi’nde saat değişikliği oldu. 15 Aralık Cumartesi günü Lefkoşa Küçük Kaymaklı Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda oynanacak olan KTFF U17 Ligi C Grubu, 10.hafta maçı olan Küçük Kaymaklı-Çetinkaya maçının başlama saati değişti. Karşılaşmanın başlama saati 11.00 olacak. İlgili karşılaşmanın daha önce saat 14.00’da oynanacağı duyurulmuştu.

K-PET Süper Lig’de 13. hafta programı şöyle:

14 Aralık Cuma (Saat 18:30)

MTG – Lefke, Dr Fazıl Küçük Stadı

15 Aralık Cumartesi (Saat 14:00)

YAK – MAY, Atatürk Stadı

GHE – Çetinkaya, Mete Adanır Stadı

Gençler Birliği – Gönyeli, Cumhuriyet Stadı

16 Aralık Pazar (Saat 14:00)

Esentepe – Binatlı, Erdal Barut Stadı

DTB – Küçük Kaymaklı, Mete Adanır Stadı

GG – TOL, Şht Hüseyin Ruso Stadı

17 Aralık Pazartesi (Saat 18:30)

BÜY – Esentepe, Üner Berkalp Stadı

K-Pet Birinci Lig’de 13. hafta programı şöyle:

15 Aralık 2018 Cumartesi, Saat 14:00

Ozanköy – Çanakkale, Mustafa Özkayım Stadı

Değirmenlik – Mormenekşe, Sadık Cemil Stadı

Maraş – Hamitköy, Maraş Stadı

Karşıyaka – Yeni Boğaziçi, Cemal Şahdur Stadı

16 Aralık 2018 Pazar, Saat 14:00

Yalova – Düzkaya, Tahsin Mertekçi Stadı

Göçmenköy – Doğancı, Göçmenköy Stadı

Mesarya – Akova, Hasan Bardakko Stadı

Yonpaş Dumlupınar – Bostancı Bağcıl, Dr Fazıl Küçük Stadı