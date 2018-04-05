31 yıllık hasretin sonuna doğru

Mağusa Türk Gücü, tribünlerin ve hisarların tıklık tıklım dolduğu maçta Yenicami’yi, Yenicami’nin eski golcüsü de olan son haftaların formda golcüsü Halil Turan’ın ilk devredeki golüyle mağlup ederek adını finale yazdırdı

Ultracrows’ın tribünlere astığı “Burası Mağusa, buradan çıkış yok” pankartının verdiği cesaretle oynayan Gargacılar, lig lideri Kartal’ı kupanın dışına iterek finalde Cihangir’in rakibi oldular Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı maçı kazanarak finale yükselen Mağusa Türk Gücü, 11 Mayıs’taki final maçını da kazanarak 31 yıllık hasreti sona erdirmeye çalışacak Stad: Canbulat Stadı Hakemler: Fehim Dayı, Hakan Gök, Kaan Koday, Ali Özer Mağusa Türk Gücü: Türkkan Delideniz, Sami Ergazi, Yasin Kurt, Erdoğ Barkınay, Yusuf Beyazi, Malik, Arif Uysa (Dk.65 Emre Özsin), Ogbe (Dk.46 Nevzat), Dinopeter, Halil Turan (Dk.90 Kaan Güder) Yenicami: Ozan Moroğlu, Eral Halil, Oladele, Mehmet Altın, Ünal Kaya, Tansel Ekingen, Mehmet Göktaş (Dk.83 Behiç), John Ebuka, John Okoli, Yasin Açıkel, Hasan Ulukök (Dk.68 Salih Güvensoy) Gol: Halil Turan(Dk.36) Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası Mağusa Türk Gücü – Yenicami yarı final rövanş mücadesi dün oynanırken, Mağusa Türk Gücü adını finale yazdırdı. Mağusa Türk Gücü deplasmanda aldığı 1-1'lik skorun rövanşında sahasında lig lideri Yenicami'yi 1-0 yendi ve adını finale yazdırdı. Mağusa Canbulat Stadı'nda oynanan zorlu mücadelede Mağusa Türk Gücü'ne finali getiren tek golü 36. dakikada Halil Turan kaydetti. Dk.16:Sağ çaprazdan Arif Uysal’ın şutu kaleci kurtardı. Dk.36:Arif’i sağ kanattan yaptığı ortayı Halil Turan ön direkte kafayı vurdu ve topu ağlarla buluşturdu.1-0 Dk.50:Yasin Açıkel sağ çaprazdan ortaladı kaleye yönelen top direkten dışarı çıktı. Dk.60:Sol kanattan Tansel Ekingen’in ortasına kafayı John Ebuka vurdu fakat Türkkan’ın köşeden çıkardı. Dk.70:Korner’den uzaklaştırılan topta Oladele gelişine vurdu fakat kaleci Türkan kurtadı. Dk.81:Sağ kanattan Yasin’in yaptığı ortada müsait pozisyonda Emre vurdu fakat kaleci Ozan kurtardı. Dk.82:Kazanılan kornerde Halil Turan kafayı vurdu Salih Güvensoy topu çizgiden çıkardı ve top üst direkten dönüp oyun alanında kalırken, MTG maçı 1 – 0 kazanarak finale yükselen taraf oldu.