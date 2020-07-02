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3 puan Erdoğan’ın ellerinde

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Hamitköy birçok pozisyon değerlendiremediği maçta kendi evinde birebir rakibi Baf Ülkü Yurdu’na mağlup olarak ağır bir yenilgi aldı. Hamitköy’ü deplasmanda mağlup eden Baf Ülkü Yurdu, 3 sıra birden tırmanırken, 31 puanla play out dışına çıktı. Baf Ülkü Yurdu’nda kaleci Erdoğan kalesinde adeta devleşirken, kurtarışlarıyla 3 puanı getiren isim oldu

3 puan Erdoğan’ın ellerinde

Yer: Esat Erdoğmuş Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa,Cemal Sarı,Mehmet Ekşici

Hamitköy: Emre, İbrahim Kaba (70.Dk Eray),Hasan Akkuyu, Ömer (61.Dk Taner), Daniel, Camara, Mert,Mustafa Agit,Kone,İbrahim Güler

BÜY: Erdoğan, Fikri, Isaac,Hasan Sedatgil,Mustafa , Hüseyin, Kossi, Atanda,Yankı (72.Dk İbrahim Hatay), Cevdet (63.Dk Tahsin) (90.Dk Doğan),Adeola

Gol: 64.Dk Kossi (BÜY)

Hamit SAKALLI

K-Pet Süper Lig’in 25.haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Hamitköy ile Baf Ülkü Yurdu karşılaştı.

Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı’nda oynanan maçta kazanan 1-0’lık skorla konuk Baf Ülkü Yurdu oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren tek golü Kossi kaydetti.

32.Dk: BÜY atağında Hasan soldan topu arka direkteki Kossi’ye ortaladı. Kaleci Emre’nin boşa çıktığı bu pozisyonda Kossi topu boş kaleye gönderemedi.

44.Dk: Hamitköy atağında Hasan’ın pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Ömer arka direkte bomboş pozisyondaki Camara’ya topu aktardı. Camara topa dokunamayınca Hamitköy mutlak bir golden oldu.

64.Dk: BÜY atağında soldan yapılan ortada Kossi kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Emre üzerine gelen bu topu kontrol edemeyince top filelere gitti. Hamitköy 0-1 BÜY

74.Dk: Hamitköy atağında Eray ceza sahası dışından sert vurdu. Kaleci Erdoğan’dan dönen top Mustafa Çelik’in önüne düştü ancak kötü vuruşunda top Erdoğan’da kaldı.

Güzelyurt ekibi aldığı galibiyetle 31 puana yükselirken play out hattı dışına çıktı. Hamitköy 28 puanda kalırken, işini zora soktu.

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