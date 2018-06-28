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27. kez transfer oldu

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Şili İkinci Ligi takımlarından Magallanes'in kadrosuna kattığı Uruguaylı futbolcu Sebastian Abreu, kariyerinde 27. farklı kulüpte forma giyecek

27. kez transfer oldu
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 41 yaşındaki forvet oyuncusu Abreu ile sözleşme imzalandı.

Abreu, ülkesinde Nacional, Meksika'da Tigres, Cruz Azul, Arjantin'de River Plate, San Lorenzo, İspanya'da Deportivo, Real Sociedad, Yunanistan'da Aris ve Brezilya'da Botafogo başta olmak üzere birçok kulüpte görev yaptı.

Uruguay Milli Takımı ile çıktığı 70 maçta 26 gol kaydeden Abreu, 2011 Copa America'da zafere ulaştı.

Kariyerine 1995'te başlayan ve 27. takımıyla anlaşan Abreu, en fazla kulübün formasını giyen futbolcular sıralamasında, 29'ar takımda görev yapan eski İngiliz oyuncular Trevor Benjamin ve John Burridge'in arkasında yer alıyor. 

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