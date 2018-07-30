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27 futbolcu serbest

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27 futbolcu serbest
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından açıklanan serbest transfer müracaatları için son başvuru dün saat 17.00'de sona erdi.

02 - 30 Temmuz 2018 tarihleri arasında yapılan başvurular değerlendirmeye alındı. Buna göre 27 futbolcu serbest transfer hakkından yararlanmak için KTFF’ye başvuruda bulundu.

Serbest Transfer hakkı kazanan futbolcuların listesi şöyle:

Ferhat Gürsel Oğlak, Rifat Hacıarifoğlu, Salih Beyoğlu, Osman Turgut, Raim Esakov, Yulian Mihaylov Yulianov, Türkkan Delideniz, Salih Beyoğlu, İbrahim Karadal, Cemal Yaşınses, Bayram Anday, Mustafa Doğukan Alşan, Azat Etkü, Esin Sonay, Sercan Demirman, Mehmet Kaygısız, Ali Handaldalı, Fırat Zengin, Arif Öztürk, İltaç Keçeli, İbrahim Hatay, Barış Karabiber, Yaşar Alşan, Volkan Üşenmez, Derviş Özeralp, Emir Dolu, Okyanus Öndağ”                                            

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