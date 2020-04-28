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"21 Yaş altı kuralı kaldırılmalı"

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Ali Oraloğlu, 21 Yaş altı kuralı konusunda açıklamalarda bulunurken, 21 Yaş altı kuralının kaldırılması gerektiğini açıkladı

"21 Yaş altı kuralı kaldırılmalı"

K-PET Süper Lig lideri Mağusa Türk Gücü’nün Ali Oraloğlu, Ahmet Özsoy’un sunduğu COVİD 19’da Spor programında 21 Yaş altı kuralı konusunda açıklamalarda bulundu.

Ali Oraloğlu’nun açıklamaları şöyle:

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun getirdiği 21 Yaş altı kuralının, önümüzdeki yıllarda kaldırılması gerektiğini düşünürüm.

21 yaşındaki bir futbolcu A Takım seviyesinde oynayamıyorsa, takımda zoraki oynuyorsa, zaten bir katkısı olmayacaktır.

Mağusa Türk Gücü olarak bizim 21 Yaş altı futbolcu sorunumuz yoktur. Çok iyi çalışan bir alt yapımız vardır. Buna rağmen yarışmacı bir ligde 21 Yaş altı kuralı kaldırılmalıdır; diyorum.

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