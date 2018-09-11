21 yaş altı kuralı, 2 farklı yaş aralığında olacak

KTFF daha önce açıklanan 21 yaş altı kuralı ve U21 Süper Lig ve 1. Lig statüleri ile ilgili yeni bir açıklama yaparak, A Takımlar ve U21 Takımlarında 21 yaş altı kuralı yaş aralığının, farklı olduğunu açıkladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) dün açıklanan 21 yaş altı kuralı ve U21 Süper Lig ve 1. Lig statüleri ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada her sezon bir yaş artan 21 yaş altı oyuncu uygunluğu ile ilgili detaylı bilgi verildi. Buna göre 2017-2018 Futbol Sezonu’nda K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig’de yer alan 21 yaş altı uygunluk yaşı 01.01.1996 doğumlu ve sonrasıydı. Bu uygunluk 2018-2019 sezonunda bir yaş artarak 01.01.1997 olarak güncellendi. Mevcut durumda K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1. Lig’de 21 yaş altı kuralının kapsadığı yaş 01.01.1997 ve sonraki yıllarda doğanlar olarak açıklandı. Bu durum U21 Ligleri’nde ise farklı bir şekilde uygulanacak. 2018-2019 Futbol Sezonu’nda U21 Süper Lig ve U21 1.Lig’de 01.01.1998 ile 31 Aralık 2003 yaş aralıklarındaki futbolcular forma giyebilecek. 2017-2018 Futbol Sezonu’nda limit yaş 01.01.1997 olarak duyurulmuştu.