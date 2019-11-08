A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, "İnşallah 2022 Dünya Kupası'nda oluruz. 2022 benim için final olacak" dedi

Tecrübeli teknik direktör, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlenen Brand Week İstanbul etkinliğinin son gününde "Ortak hayalleri tasarlamak" konu başlıklı oturumda konuştu.

İzlanda'nın kendilerine ters geldiğini düşündüğünü belirten Şenol Güneş, "Sonuna geldiğimiz için mi bilmiyorum ama daha bir heyecanlıyız. Biz bir umut verdik, bunu mutluluğa çevirmek gerekiyor. Ülke olarak umutlarımız hayal kırıklığına uğrayınca büyük sorunlar yaşıyoruz. Biz günlük başarılarla avunduk, bu doğru değil. İnşallah 2022 Dünya Kupası'nda oluruz. 2022 benim için final olacak" diye konuştu.

Tüm dünyanın ortak hayallerinin olması gerektiğini vurgulayan 67 yaşındaki teknik adam, şöyle devam etti:

"Herkes insanlık için yaşıyor. Bazen ötekileştirmeye kaçan da biziz. O yüzden bir araya gelmemiz lazım. Güzel bir rüya görüyorsan, o rüyanın gerçeğe dönüşmesi için uyanmak gerekir. Biz uyanmayı sevmiyoruz, rüyada gerçekleşsin istiyoruz. Bizim bunu değiştirmemiz gerekiyor. Fransa maçı sadece bir sonuçtur, bir başarı elde edilmiştir"

Sporun ortak noktada birleşebilmek adına önemine değinen Güneş, "Galatasaray'ın mağlubiyetine üzüldük. Pas yaparak oynama anlayışında futbolun has özelliklerini kaybettik. Futbolun yaratıcılığını kaybettik. Çocuklarımızın yaratıcılıklarına izin verelim. Bir Messi oluşturamıyoruz. Özgür bir ortam sağlayalım. Bu bizim olmazsa olmazımızdır. Biz yaratıcı bir milletiz. İmkan ve zaman verirsek her alanda başarılı olabiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

"GURUR DUYDUĞUMUZ BİR MİLLİ TAKIM OLSUN İSTİYORUZ"

Şenol Güneş, milli olayların Türk insanını bir araya getirdiğinin altını çizdi.

Futbolseverlerin A Milli Futbol Takımı'na bakışlarının kısa bir sürede değiştiğini hatırlatan Güneş, şunları aktardı:

"Tam olarak gurur duyduğumuz bir milli takım olsun istiyoruz. Evrensel düşünüyoruz, yabancıya karşı değiliz ama biz de üretebiliyoruz. Sorunlarımız var evet ama çözümlerimiz de var. Biz ürettiğimiz çocukları önce kendi ülkemizde değerlendirmeliyiz, sonra dünyaya sunmalıyız. Futbol zahmetli, zor bir iş. Milli takım olgusu, taraftarı olan bir milli takım. Tüm takımları tutan taraftarların, piramitin tepesinde birleşmesini istiyoruz."