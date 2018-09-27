2004 doğumlular, U-21 takımlarında oynayabilecekler

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu yönetim kurulu, U-21 kategorisindeki futbolcuların durumu ile ilgili olarak Kulüpler Birliği yönetim kurulunun almış olduğu tavsiye nitelikli kararlar değerlendirip değişikliğe gitti.

Buna göre U-21 takımlarında 2004 doğumlu futbolcuların oynatılması talebinin kabul edilmesine; yine, aynı kararda belirtilen U-21 takımında oynayan 3 futbolcunun aynı gün A-takım kadrosuna dahil edilebilmesine, yine A-takım kadrosunda yazılıp süre almayan ve/veya oynamayan U-21 futbolcularının aynı hafta, farklı gün takımının kadrosunda yer alabilmelerinin kabul edilmesine karar verilmiştir.