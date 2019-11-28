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200 bin TLlik imzalar atıldı

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200 bin TLlik imzalar atıldı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilecek olan Kıbrıs Kupası’nın isim sponsorluğu için yarın (28.11.2019) Nicosia Group ile protokol imzalanacak. Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleşen imza töreni saat 16.00’da başladı. Söz konusu protokole KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ile Nicosia Group Direktörü Abdullah Uluçhan imza koydu. Protokolün ardından Kıbrıs Kupası'nın ismi 2019-2020 sezonunda "Nicosia Group Kıbrıs Kupası" olarak lanse edilecek.

Atılan imzalar sonrası isim sponsorluğu için Nicosia Group Futbol Federasyonu'na 200 bin TL ödeme yapacak. 

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