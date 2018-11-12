1.Birinci Ligin yeni beyi Akova

K-PET 1. Lig’de 8. hafta geride kalırken, Akova 18 puanla liderliğe yükseldi. Aynı puandaki Göçmenköy, ikinci sıraya yükselirken, Hamitköy üçüncü sıraya geriledi

K-PET 1. Lig’de 8. hafta geride kalırken, Akova 18 puanla liderliğe yükseldi. Aynı puandaki Göçmenköy, ikinci sıraya yükselirken, Hamitköy üçüncü sıraya geriledi

Zirve yarışının oldukça karışık olduğu K-PET 1. Lig’de 8. sıradaki Mormenekşe ile lider Akova arasında sadece 5 puan fark bulunuyor

Namağlup takımın bulunmadığı K-PET 1. Lig’in 2 nagalip takımı Maraş ile Değirmenlik düşme hattına demir attılar. Değirmenlik liglerin tek puansız takımı kalmaya devam ettiler

K-PET 1. Lig Gol Krallığı yarışında 11 gollü İrfan’ı, 8’er gollü Bekir, Cemil, Hasan ve Muhammed takip ediyorlar

Haftanın Takımı: Mormenekşe

Mormenekşe, K-PET 1. Lig’de haftanın maçı olan maçta Yeni Boğaziçi’ni deplasmanda 4-0 mağlup ederek farklı ve şaşaalı bir galibiyet aldı

Haftanın Futbolcusu: Hasan Özçelik (Düzkaya – Hamitköy)

Düzkaya, haftaya lider giren Hamitköy’ü farklı mağlup ederken, maçta hat trick yapan golcü Hasan Özçelik, fırsatçılığını ve kalitesini gösterdi

Haftanın Teknik Adamı: Eralp Şerifoğlu (Akova)

Deneyimli teknik adam Eralp Şerifoğlu, Akova’nın, Değirmenlik karşısında geriye düştüğü maçta yaptığı değişikliklerle maçın kaderini değiştirip, takımının galip gelmesini sağladı

Haftanın Hakemi: Emre Öztaşlı (Düzkaya – Hamitköy)

Emre Öztaşlı çekişmeli geçen Düzkaya – Hamitköy maçında yardımcıları ile başarılı bir yönetim gösterdi. Avantaj kuralını çok iyi uygulayan, oyunu kesmeyen Emre Öztaşlı, doğru bir de penaltı kararı üretti

Haftanın Kare Ası

Umut (Çanakkale)

Mevlut (Göçmenköy)

Cemil (Akova)

Bekir (Ozanköy)

Haftanın On Biri

Hamit (MM)

Ali(Çanakkale)

İbrahim (Düzkaya)

Oğuzhan (Çanakkale)

Nersin (Düzkaya)

Reşit (Göçmenköy)

Abdullah (Akova)

Muhammed (Ozanköy)

Mustafa Arnavut (Göçmenköy)

Uvanç (Çanakkale)

Şevki (MM)

K-PET 1. Lig’de 8. haftada alınan sonuçlar şöyle:

Yeni Boğaziçi – Mormenekşe, 0-4

Düzkaya – Hamitköy, 4-1

Mesarya – Karşıyaka, 1-1

Ozanköy – Yalova, 3-0

Göçmenköy – Yonpaş Dumlupınar, 3-0

Çanakkale – Maraş, 2-1

Akova – Değirmenlik, 4-1

Doğancı – Bostancı Bağcıl, 0-0

K-Pet 1.Lig Puan Tablosu



K-PET 1. Lig’de 9. haftanın programı şöyle:

17 Kasım Cumartesi

Ozanköy – Doğancı

Yalova – Mesarya

Mormenekşe – Bostancı Bağcıl

Maraş – Düzkaya

Karşıyaka – Göçmenköy

18 Kasım Pazar

Hamitköy – Yeni Boğaziçi

Değirmenlik – Çanakkale

Yonpaş Dumlupınar – Akova