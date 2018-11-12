1.Birinci Ligin yeni beyi Akova

K-PET 1. Lig’de 8. hafta geride kalırken, Akova 18 puanla liderliğe yükseldi. Aynı puandaki Göçmenköy, ikinci sıraya yükselirken, Hamitköy üçüncü sıraya geriledi
Zirve yarışının oldukça karışık olduğu K-PET 1. Lig’de 8. sıradaki Mormenekşe ile lider Akova arasında sadece 5 puan fark bulunuyor
Namağlup takımın bulunmadığı K-PET 1. Lig’in 2 nagalip takımı Maraş ile Değirmenlik düşme hattına demir attılar. Değirmenlik liglerin tek puansız takımı kalmaya devam ettiler
K-PET 1. Lig Gol Krallığı yarışında 11 gollü İrfan’ı, 8’er gollü Bekir, Cemil, Hasan ve Muhammed takip ediyorlar
Haftanın Takımı: Mormenekşe
Mormenekşe, K-PET 1. Lig’de haftanın maçı olan maçta Yeni Boğaziçi’ni deplasmanda 4-0 mağlup ederek farklı ve şaşaalı bir galibiyet aldı
Haftanın Futbolcusu: Hasan Özçelik (Düzkaya – Hamitköy)
Düzkaya, haftaya lider giren Hamitköy’ü farklı mağlup ederken, maçta hat trick yapan golcü Hasan Özçelik, fırsatçılığını ve kalitesini gösterdi
Haftanın Teknik Adamı: Eralp Şerifoğlu (Akova)
Deneyimli teknik adam Eralp Şerifoğlu, Akova’nın, Değirmenlik karşısında geriye düştüğü maçta yaptığı değişikliklerle maçın kaderini değiştirip, takımının galip gelmesini sağladı
Haftanın Hakemi: Emre Öztaşlı (Düzkaya – Hamitköy)
Emre Öztaşlı çekişmeli geçen Düzkaya – Hamitköy maçında yardımcıları ile başarılı bir yönetim gösterdi. Avantaj kuralını çok iyi uygulayan, oyunu kesmeyen Emre Öztaşlı, doğru bir de penaltı kararı üretti
Haftanın Kare Ası
Umut (Çanakkale)
Mevlut (Göçmenköy)
Cemil (Akova)
Bekir (Ozanköy)
Haftanın On Biri
Hamit (MM)
Ali(Çanakkale)
İbrahim (Düzkaya)
Oğuzhan (Çanakkale)
Nersin (Düzkaya)
Reşit (Göçmenköy)
Abdullah (Akova)
Muhammed (Ozanköy)
Mustafa Arnavut (Göçmenköy)
Uvanç (Çanakkale)
Şevki (MM)
K-PET 1. Lig’de 8. haftada alınan sonuçlar şöyle:
Yeni Boğaziçi – Mormenekşe, 0-4
Düzkaya – Hamitköy, 4-1
Mesarya – Karşıyaka, 1-1
Ozanköy – Yalova, 3-0
Göçmenköy – Yonpaş Dumlupınar, 3-0
Çanakkale – Maraş, 2-1
Akova – Değirmenlik, 4-1
Doğancı – Bostancı Bağcıl, 0-0
K-Pet 1.Lig Puan Tablosu
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
1.
|
8
|
6
|
0
|
2
|
28
|
9
|
19
|
18
|
2.
|
8
|
6
|
0
|
2
|
15
|
8
|
7
|
18
|
3.
|
8
|
5
|
1
|
2
|
25
|
14
|
11
|
16
|
4.
|
8
|
5
|
0
|
3
|
16
|
10
|
6
|
15
|
5.
|
8
|
4
|
3
|
1
|
14
|
8
|
6
|
15
|
6.
|
8
|
4
|
3
|
1
|
18
|
15
|
3
|
15
|
7.
|
8
|
4
|
2
|
2
|
13
|
8
|
5
|
14
|
8.
|
8
|
4
|
1
|
3
|
15
|
14
|
1
|
13
|
9.
|
8
|
3
|
2
|
3
|
12
|
15
|
-3
|
11
|
10.
|
8
|
3
|
2
|
3
|
9
|
16
|
-7
|
11
|
11.
|
8
|
3
|
1
|
4
|
18
|
12
|
6
|
10
|
12.
|
8
|
3
|
1
|
4
|
9
|
13
|
-4
|
10
|
13.
|
8
|
3
|
0
|
5
|
10
|
17
|
-7
|
9
|
14.
|
8
|
2
|
1
|
5
|
9
|
16
|
-7
|
7
|
15.
|
8
|
0
|
1
|
7
|
7
|
25
|
-18
|
1
|
16.
|
8
|
0
|
0
|
8
|
5
|
23
|
-18
|
0
K-PET 1. Lig’de 9. haftanın programı şöyle:
17 Kasım Cumartesi
Ozanköy – Doğancı
Yalova – Mesarya
Mormenekşe – Bostancı Bağcıl
Maraş – Düzkaya
Karşıyaka – Göçmenköy
18 Kasım Pazar
Hamitköy – Yeni Boğaziçi
Değirmenlik – Çanakkale
Yonpaş Dumlupınar – Akova