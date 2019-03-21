Red and White grubu Merit Alsancak Yeşilova maçı öncesinde Gönyeli camiasına çağrıda bulunurken, 1948 ruhu ile tribüne gelip takıma destekte bulunulmasını istedi

K-PET Süper Lig ekiplerinden Gönyeli'nin taraftar grubu Red and White bu akşamki Merit Alsancak Yeşilova maçı öncesinde Gönyeli camiasına çağrıda bulunurken, tribüne gelip takıma destekte bulunulması istendi.

Red and White'ın açıklaması şöyle:

"Koca bir kentin tek vücut, tek yürek olarak Kıbrıs Türk futboluna kazandırdığı Gönyeli Spor Kulübü ne yazık ki, bugün o ruhtan çok uzak kalmış ve son derece zor günler yaşamaktadır. Biz Gönyeli halkı ve Gönyeli Spor Kulübü sevdalıları olarak 1948 ruhunu yeniden hayata geçirmenin çok da zor olmadığına inanarak, bu akşam saat 18.30'da oynayacağımız Yeşilova maçı öncesinde tüm kentimize ‘Gönyeli Spor Kulübü hepimizin’’ çağrısı yapıyoruz.”

Kısacası sözün özü, yüreğinde Gönyeli ve Gönyeli Spor Kulübü sevdasını yaşatabilen herkese çağrıda bulunuyoruz. Gelin, tüm dargınlıklarımızı, küskünlüklerimizi, siyasi ve şahsi hesaplarımızı bir kenara bırakıp, oynayacağımız Alsancak Yeşilova maçında tribünlerimizde omuz omuza vererek sahadaki bizim çocuklara destek olalım. Gelin yeni bir sayfa açalım. Gelin şehrimizin ileri gelenleri ve Gönyeli taraftarını tekrar bir araya getirelim. Gelin, bu akşam Lefkoşa Atatürk Stadında bir kere daha Gönyeli’nin dirilişine vesile olalım."