banner255
DR. FAZIL KÜÇÜK MÜZESİ
DR. FAZIL KÜÇÜK MÜZESİ
22 0
YDK’da Okuma Bayramı coşkusu
YDK’da Okuma Bayramı coşkusu
13 0
 
Son maçta çiğnediği sakız 390 bin pounda satıldı
Son maçta çiğnediği sakız 390 bin pounda satıldı
54 0
Çürük çilekler neden satılıyor?
Çürük çilekler neden satılıyor?
68 0
Enduro heyecanı başlıyor
Enduro heyecanı başlıyor
20 0
Suya düşen telefon nasıl kurtarılır?
Suya düşen telefon nasıl kurtarılır?
104 0
Fasulye değil altın mübarek
Fasulye değil altın mübarek
53 0
banner82

1948 ruhu ile tribüne

banner27

Red and White grubu Merit Alsancak Yeşilova maçı öncesinde Gönyeli camiasına çağrıda bulunurken, 1948 ruhu ile tribüne gelip takıma destekte bulunulmasını istedi

banner262
1948 ruhu ile tribüne
banner267

K-PET Süper Lig ekiplerinden Gönyeli'nin taraftar grubu Red and White bu akşamki Merit Alsancak Yeşilova maçı öncesinde Gönyeli camiasına çağrıda bulunurken, tribüne gelip takıma destekte bulunulması istendi.

Red and White'ın açıklaması şöyle:

"Koca bir kentin tek vücut, tek yürek olarak Kıbrıs Türk futboluna kazandırdığı Gönyeli Spor Kulübü ne yazık ki, bugün o ruhtan çok uzak kalmış ve son derece zor günler yaşamaktadır. Biz Gönyeli halkı ve Gönyeli Spor Kulübü sevdalıları olarak 1948 ruhunu yeniden hayata geçirmenin çok da zor olmadığına inanarak, bu akşam saat 18.30'da oynayacağımız Yeşilova maçı öncesinde tüm kentimize ‘Gönyeli Spor Kulübü hepimizin’’ çağrısı yapıyoruz.”

Kısacası sözün özü, yüreğinde Gönyeli ve Gönyeli Spor Kulübü sevdasını yaşatabilen herkese çağrıda bulunuyoruz. Gelin, tüm dargınlıklarımızı, küskünlüklerimizi, siyasi ve şahsi hesaplarımızı bir kenara bırakıp, oynayacağımız Alsancak Yeşilova maçında tribünlerimizde omuz omuza vererek sahadaki bizim çocuklara destek olalım. Gelin yeni bir sayfa açalım. Gelin şehrimizin ileri gelenleri ve Gönyeli taraftarını tekrar bir araya getirelim. Gelin, bu akşam Lefkoşa Atatürk Stadında bir kere daha Gönyeli’nin dirilişine vesile olalım."

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.