19. kez ayni takımı çalıştıracak

Adanaspor'da teknik direktör Engin İpekoğlu ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına Eyüp Arın getirildi. Bu durum ilk kez yaşanmıyor. Arın şu ana kadar tam 19. kez bu kulüpte teknik direktörlük koltuğuna oturdu

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da 19. kez takımın başına getirilen Eyüp Arın, "Şu an bulunduğumuz konumdan kurtulup Adanaspor'u en iyi yere getirmek için büyük çaba sarf edeceğiz. O yüzden bu seferki görevimiz çok daha zor ve meşakkatli." dedi.

Sezona teknik direktör Levent Eriş yönetiminde başlayan Adanaspor, istenilen sonuçların alınamaması üzerine 57 yaşındaki çalıştırıcı ile yollarını ayırdı. Turuncu-beyazlılarda Eriş'in ardından takımın başına getirilen Engin İpekoğlu'nun dönemi de kısa sürdü.

İpekoğlu'nun istifasının ardından Akdeniz ekibinde teknik direktörlüğe camiada "nöbetçi hoca" olarak adlandırılan Eyüp Arın getirildi.

Kulüpte altyapı, gençlik ve gelişim sorumluluğu gibi çeşitli görevlerde bulunan Arın, 19. kez teknik direktörlük koltuğuna oturdu.

Takımının başında çıktığı ilk maçta Osmanlıspor'a karşı 3-1'lik galibiyet sevinci yaşayan Arın, görevine 3 puanla başladı.

Adanaspor'u 14 puanla 16. sırada devralan Arın, kendileri gibi düşme tehlikesi yaşayan Osmanlıspor karşısında elde edilen galibiyetle takımını 15. basamağa çıkardı.