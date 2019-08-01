15 futbolcu Serbest Transfer hakkı için başvurdu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından 1 Temmuz-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında açılan Serbest Transfer müracaatlarının süresi doldu. Buna göre 15 futbolcu Serbest Transfer hakkından yararlanmak için KTFF’ye başvuruda bulundu.
Başvuruda bulunan futbolcuları transfer edecek kulüplerin 2 Eylül 2019 Pazartesi gününe kadar; Süper Lig futbolcuları için 35 bin TL, 1.Lig futbolcuları için ise 25 bin TL’lik serbest transfer ücretinin KTFF’ye yatırılması gerektiği hatırlatıldı.
Serbest Transfer hakkı olan futbolcular şöyle;
|
Futbolcunun Adı Soyadı
|
Son Oynadığı Kulüp
|
1-Ünal Kaya
|
Yenicami Ağdelen Kulübü
|
2-Saydam Soy
|
Ozanköy Spor Kulübü
|
3-Hasan Yanaroğlu
|
Ozanköy Spor Kulübü
|
4-Tugay Sezer
|
Yeniboğaziçi Doğan Spor Kulübü
|
5-Serkan Karaoğlan
|
Gönyeli Spor Kulübü
|
6-Salih Say
|
Cihangir Gençlik Spor Kulübü
|
7-Emin Atabek
|
Yenicami Ağdelen Kulübü
|
8-Ali Akbulut
|
Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü
|
9-Mehmedemin İlter
|
Ozanköy Spor Kulübü
|
10-Sertaç Özbil
|
Binatlı Yılmaz Spor Kulübü
|
11-Yusuf Solak
|
Binatlı Yılmaz Spor Kulübü
|
12-Bayram Özgün
|
Merit A. Yeşilova Spor Kulübü
|
13-Mehmet Ç. Şimşek
|
Bostancı Bağcıl Spor Kulübü
|
14-Mustafa Avcı
|
Türk Ocağı Limasol Spor Kulübü
|
15-Tansel Ekingen
|
Yenicami Ağdelen Kulübü