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15 futbolcu Serbest Transfer hakkı için başvurdu

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15 futbolcu Serbest Transfer hakkı için başvurdu
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından 1 Temmuz-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında açılan Serbest Transfer müracaatlarının süresi doldu. Buna göre 15 futbolcu Serbest Transfer hakkından yararlanmak için KTFF’ye başvuruda bulundu.

Başvuruda bulunan futbolcuları transfer edecek kulüplerin 2 Eylül 2019 Pazartesi gününe kadar; Süper Lig futbolcuları için 35 bin TL, 1.Lig futbolcuları için ise 25 bin TL’lik serbest transfer ücretinin KTFF’ye yatırılması gerektiği hatırlatıldı.

Serbest Transfer hakkı olan futbolcular şöyle;

Futbolcunun Adı Soyadı

Son Oynadığı Kulüp

1-Ünal Kaya

Yenicami Ağdelen Kulübü

2-Saydam Soy

Ozanköy Spor Kulübü

3-Hasan Yanaroğlu

Ozanköy Spor Kulübü

4-Tugay Sezer

Yeniboğaziçi Doğan Spor Kulübü

5-Serkan Karaoğlan

Gönyeli Spor Kulübü

6-Salih Say

Cihangir Gençlik Spor Kulübü

7-Emin Atabek

Yenicami Ağdelen Kulübü

8-Ali Akbulut

Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü

9-Mehmedemin İlter

Ozanköy Spor Kulübü

10-Sertaç Özbil

Binatlı Yılmaz Spor Kulübü

11-Yusuf Solak

Binatlı Yılmaz Spor Kulübü

12-Bayram Özgün

Merit A. Yeşilova Spor Kulübü

13-Mehmet Ç. Şimşek

Bostancı Bağcıl Spor Kulübü

14-Mustafa Avcı

Türk Ocağı Limasol Spor Kulübü

15-Tansel Ekingen

Yenicami Ağdelen Kulübü
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