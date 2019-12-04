13 sezonda bir ilk

K-PET Süper Ligde 12. hafta sonunda liderliğe yükselen Cihangir, 13 sezonda ilk kez sıralamada en üst basamağa tırmandı

Soydan SAKALLI

K-PET Süper Ligde geriye kalan 12 haftada sergilediği performansla liderliğe yükselen Cihangir, kulüp tarihinin en başarılı sezonunu geçiriyor.

K-Pet Süper Ligde mücadele etmeye başladığı 2007-2008 sezonundan bu yana ilk kez lig liderliğine yükselen Cihangir, kulüp tarihine önemli bir başarı daha yazdırmış oldu. Geçmiş sezonlarda 12 haftalık bölümünde 27 puana ulaşan Cihangir, şu anda ise 28 puanda bulunuyor. Beraberlik almayan tek takım olan Cihangir, 12 maçta 9 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. Gol yollarında çok etkili olan Cihangir, şu ana kadar 36 gol atarken, gollerin 15’ini Mishali, 8'ini Ndue, 7'sini ise Musa kaydetti.

Cihangir, 2017 - 2018 sezonunda “Küçük köyün büyük hikâyesi” sloganıyla Kıbrıs Kupası’nı kazanarak kulüp tarihinin en önemli başarısını elde etmişti.