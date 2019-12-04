banner255
banner69
Üniversitelerde futbol heyecanı başladı
Üniversitelerde futbol heyecanı başladı
50 0
2019'un en çok izlenen filmleri
2019'un en çok izlenen filmleri
35 0
 
Denner: Başarı ekip işidir
Denner: Başarı ekip işidir
12 0
“Motodrag”da muhteşem final
“Motodrag”da muhteşem final
19 0
Kaplanlar 4 nala gidiyorlar
Kaplanlar 4 nala gidiyorlar
97 0
Amerika’nın Keşfi Hakkındaki Yanlışlar
Amerika’nın Keşfi Hakkındaki Yanlışlar
46 0
Acaba fiziksel değil de zihinsel mi rahatsızlıkları var?
Acaba fiziksel değil de zihinsel mi rahatsızlıkları var?
38 0
banner82

13 sezonda bir ilk

banner27

K-PET Süper Ligde 12. hafta sonunda liderliğe yükselen Cihangir, 13 sezonda ilk kez sıralamada en üst basamağa tırmandı

13 sezonda bir ilk

Soydan SAKALLI

K-PET Süper Ligde geriye kalan 12 haftada sergilediği performansla liderliğe yükselen Cihangir, kulüp tarihinin en başarılı sezonunu geçiriyor.

K-Pet Süper Ligde mücadele etmeye başladığı 2007-2008 sezonundan bu yana ilk kez lig liderliğine yükselen Cihangir, kulüp tarihine önemli bir başarı daha yazdırmış oldu. Geçmiş sezonlarda 12 haftalık bölümünde 27 puana ulaşan Cihangir, şu anda ise 28 puanda bulunuyor. Beraberlik almayan tek takım olan Cihangir, 12 maçta 9 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. Gol yollarında çok etkili olan Cihangir, şu ana kadar 36 gol atarken, gollerin 15’ini Mishali, 8'ini Ndue, 7'sini ise Musa kaydetti.

Cihangir, 2017 - 2018 sezonunda “Küçük köyün büyük hikâyesi” sloganıyla Kıbrıs Kupası’nı kazanarak kulüp tarihinin en önemli başarısını elde etmişti.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.