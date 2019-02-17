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“13”, Girne’ye uğurlu geldi

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Girne Halk Evi, Esentepe’yi farklı mağlup ederek 13 maç sonra 3 puanı hanesine yazdırıp, ligde kalma umutlarını yeşertti. Kaan ve Yankı’yı durduramayan Esentepe ise bire bir rakibine mağlup olarak, bir hafta aradan sonra yeniden son sıraya geriledi

“13”, Girne’ye uğurlu geldi
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Yer: Mete Adanır Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Mert Ercan Bulut, Halil Erdem Canaloğlu

GHE: Okyanus, Yankı(Serhan), James, Mahmut, Kaan(Talip), Hasan, Lua Lua(Özgür), Tunahan, İlker, Oladele, Mustafa

Esentepe: Onur, Şahin, Sane, Efosa, Junior, Uğurcan, Yakup, Mustafa(Mehmet Sungur), Muhammed, Hüseyin (Mahmut), Ahmet(Vurkan)

K-PET Süper Ligde kalma mücadelesi veren ekiplerinden Girne Halk Evi ligin dibindeki bire bir rakibi Esentepe’ye karşı adeta patlama yaparken, rakibini 5 golle geçip, bir basamak yukarıya çıktı. Esentepe ise yine son sıraya demirledi. Girne Halk Evi’nin, 13 haftalık galibiyet hasretinin bitmesinde ise kaptan Yankı’nın 2 gol ve 1 asisti, büyük rol oynadı.

Osman Özpaşa ve ekibinin ağır ve sakatlanmaya davetiye çıkaran ağır zeminde iyi yönetim sergiledikleri maçta, Girne Halk Evi’ne galibiyeti getiren golleri Lua Lua, Kaan Borova, James ve Yankı 2 attı. Esentepe’nin tek golü ise Ahmet Çağer’den geldi.

Maça hızlı başlayan Girne Halk Evi, 4, 12 ve 17. dakikalarda Lua Lua, Kaan Borova ve James ile 3 gol buldu. Ahmet Çağer 11’de skoru eşitlese de devre 3-1 sona erdi.

İkinci devrede de üstünlüğünü  sürdüren Girne Halk Evi, 51 ve 78’de Yankı Aktül’ün golleriyle maçı 5-1 kazandı.

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