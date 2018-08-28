105 bonservisli transfer gerçekleştirildi

Bonservisli Transfer Dönemi’nde, 94'ü bonservisli, 11'i ise serbest transferden, toplam 105 transfer gerçekleştirildi. K-PET Süper Lig'de Mağusa Türk Gücü, K-PET Birinci Lig'de ise Akova en çok transfer yapan kulüpler oldular

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF), Bonservisli Transfer Dönemi’nin sona ermesinin ardından Bonservisli Transfer / Serbest Transfer listesini yayınladı.

2 Temmuz 2018 ile 17 Ağustos 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen Bonservisli Transfer Dönemi'nin ardından birçok futbolcu kulüp değiştirdi. Listede Serbest Transfer Hakkı'ndan yararlanıp kulüp değiştiren futbolcular de yer aldı. KTFF ayrıca şu ana kadar gerçekleşen yabancı oyuncu transferlerini de açıkladı. Yapılan açıklamada Yabancı Oyuncu Transferi'nin 2 Ekim 2018 tarihine kadar devam edeceği de duyuruldu.

Toplam 105 transferin gerçekleştirildiği transfer dönemi içerisinde 94 bonservisli transfer gerçekleştirilirken, 11 de serbest transfer imzası atıldı. Devam eden yabancı oyuncu transferinde ise şu ana kadar 8 futbolcu resmi imza attı. K-PET Süper Lig'de Mağusa Türk Gücü, 16 transferle en çok transfer yapan kulüp olurken, onu 12 transferle Lefke izledi. K-PET Birinci Lig'de ise Akova 5 transferle en çok transfer yapan kulüp oldu.

Bu arada serbest transfer hakkı bulunan Hüseyin Sadıklar, bonservisli olarak Yenicami'ye transfer oldu. Sonrasında ise Yenicami, Hüseyin Sadıklar'ı kiralık olarak Göçmenköy'e verdi.