10. Şampiyonluk kupasını müzemize koyacağız

Mağusa Türk Gücü, 75. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşarken, başkan Koral Bozkurt, 10. Şampiyonluk kupasını müzelerine koyacaklarını açıkladı

Futbolumuzun önemli kulüplerinden, K-PET Süper Lig lideri Mağusa Türk Gücü, 75. Kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyor.

Mağusa Türk Gücü, kulübünden yapılan “75 yıldır gururla taşıdığımız bayrağımızı yüzyıllarca taşıma dileğiyle “Yaşasın Mağusa Türk Gücü var olsun Mağusa gençliği “ paylaşımından sonra Mağusa Türk Gücü’nün başarılı kulüp başkanı Koral Bozkurt da paylaşımda bulundu.

Korona virüs salgının yayılmasına karşılık evde kalın çağrısı da yapan Koral Bozkurt’un paylaşımı şöyle:

“Nice 75 yıllara. Bu virüsü atlatıp elbet 10. Şampiyonluk kupasını da müzemize koyacağız. Evde kalın kendinizi, ailenizi ve çevrenizi koruyun”