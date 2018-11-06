1. Lig’in zirvesinde çekişme sürüyor

K-PET 1. Lig 7. hafta maçları sonrasında Hamitköy, puan farkıyla liderliğini sürdürürken Akova ve Göçmenköy, bir puan geriden lideri takip ediyorlar

K-PET 1. Lig 7. hafta maçları sonrasında Hamitköy, puan farkıyla liderliğini sürdürürken Akova ve Göçmenköy, bir puan geriden lideri takip ediyorlar

Puan kayıplarına rağmen Karşıyaka ve Yalova da üst sıralarda kalmaya devam ederlerken, Düzkaya ile Ozanköy de üst sıralarda yer alıyorlar

K-PET 1. Lig düşme hattında liglerin tek puansız takımı Değirmenlik yer alırken, 1 puanlı Maraş da henüz galibiyetle tanışmadı

K-PET 1. Lig Gol Krallığı yarışında Akovalı İrfan 4 gol farkıyla en yakım takipçisi Hamitköylü Muhammed’in önünde bulunuyor. Toykan ise 7 gole ulaştı

Haftanın Takımı: Mesarya

Ahmet Ogan yönetiminde büyük bir çıkış yakalayan Mesarya, üst üste üçüncü galibiyetini zorlu Yonpaş Dumlupınar deplasmanında alarak, gücünü gösterdi

Haftanın Futbolcusu: Cemil Awwad (Akova)

Akova’nın tecrübeli yıldızı Cemil Awwad, Maraş deplasmanında oynadığı oynadığı güzel futbolu 2 golle süsleyerek, farklı galibiyetin mimarı oldu

Haftanın Teknik Adamı: İzzet Kaçmaz (Yeni Boğaziçi)

İzzet Kaçmaz, kadro açısından sıkıntılı süreçten geçen Yeni Boğaziçi’ni, Bostancı Bağcıl maçına iyi hazırlarken, yerinde değişikliklerle de kritik galibiyetin gelmesini sağladı

Haftanın Hakemi: İsfendiyar Açıksöz (Bostancı Bağcıl – Yeni Boğaziçi)

Bostancı Bağcıl ile Yeni Boğaziçi arasındaki maçı yöneten genç hakem İsfendiyar Açıksöz, pozisyonlara yakın olarak doğru kararlar üretti

Haftanın Kare Ası

Ersoy (YB)

Mehmet Kermeoğlu (Göçmenköy)

Gökay (Hamitköy)

Eren (Mesarya)

Haftanın On Biri

Kemal (Göçmenköy)

Çağrı (YB)

Derviş (Akova)

Salih (Hamitköy)

Emre (Mesarya)

Can (MM)

Haşim (YB)

Ali İmam (MM)

Buğra (Göçmenköy)

İrfan (Akova)

Toykan (Hamitköy)

K-PET 1. Lig’de 7. haftada alınan sonuçlar şöyle:

Bostancı Bağcıl – Yeniboğaziçi, 1-2

Yalova – Doğancı, 1-1

Mormenekşe – Düzkaya, 3-2

Maraş – Akova, 2-6

Karşıyaka – Ozanköy, 2-2

Hamitköy – Çanakkale, 3-0

Değirmenlik – Göçmenköy, 0-1

Yonpaş Dumlupınar – Mesarya, 2-3

K-Pet 1.Lig Puan Tablosu



K-PET 1. Lig’de 8. hafta programı şöyle:

10 Kasım Cumartesi, Saat 14:30

Yeniboğaziçi – Mormenekşe

Düzkaya – Hamitköy

Mesarya – Karşıyaka

11 Kasım Pazar, Saat 14:30

Ozanköy – Yalova

Göçmenköy – Yonpaş Dumlupınar

Çanakkale – Maraş

Doğancı – Bostancı Bağcıl

Akova – Değirmenlik