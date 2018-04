1. Ligin ilk yolcusu Ozanköy

K-Pet Süper Lig sonuncusu Ozanköy, sahasında Baf Ülkü Yurdu'na 7-1'lik skorla mağlup olurken, ligin bitimine bir hafta kala küme düşen ilk takım oldu

K-Pet Süper Lig şampiyonu Yenicami, 2-0 kaybettiği Cihangir maçı sonrasında üst üste ikinci, toplamda ise dokuzuncu şampiyonluk kupasını havaya kaldırarak rakiplerine karşı son yıllardaki üstünlüğünü sürdürdü

K-Pet Süper Lig sonuncusu Ozanköy, sahasında Baf Ülkü Yurdu'na 7-1'lik skorla mağlup olurken, ligin bitimine bir hafta kala küme düşen ilk takım oldu

K-Pet Süper Lig’de Yeni Boğaziçi düşme hattına gerilerken, Yalova play out hattına çıktı. Gençler Birliği ve Gençlik Gücü’nün play out oynamayı garantilediği ligde, play out oynayacak son takım Türk Ocağı, Mağusa Türk Gücü veya Lefke olacak

Küçük Kaymaklı’nın golcüsü Uğur Gök, 35 gole ulaşarak K-PET Süper Lig’in gol kralı oldu. Uğur’u 33 golle takip eden Yenicamli John Ebuka’nın, kırmızı kart görmesi ve son hafta forma giymeyecek olmasından dolayı, dolayı Uğur gol krallığını ilan etti

Haftanın Takımı: Gençler Birliği

Gençler Birliği bire bir rakibi Yeni Boğaziçi’ni deplasmanda farklı mağlup ederek play out hattında avantaj elde ederken, rakibinin de ligde kalma umutlarını azalttı

Haftanın Yıldızı: Selçuk Dilik (Yalova)

Yalova’nın genç futbolcusu Selçuk Dilik, takımı adına büyük önem taşıyan Türk Ocağı maçında başarılı futbolunu 1 golle süslerken, takımının play out hattına çıkmasını sağladı

Haftanın Teknik Direktörü: Toygar Davulcu (Cihangir)

Cihangir’i her iki kulvarda da hedeflerine taşıyan Toygar Davulcu, şampiyon Yenicami’ye karşı iyi motive ettiği takımının galip gelmesini sağlayarak takımının play out tehlikesini atlatmasını sağladı

Haftanın Hakemi: Fehim Dayı (Yeniboğaziçi-Gençler Birliği)

Fehim Dayı haftanın en zorlu mücadelesi olan Yeniboğaziçi-Gençler Birliği mücadelesini başarıyla yöneterek zor maçı kolaya çevirdi

Haftanın Kare Ası:

Seyit (GG)

Hasan Kanlı (DTB)

Hürcan (BÜY)

İbrahim Köse (GB)

Haftanın On Biri:

İrfan (Yalova)

Erol (Cihangir)

Azat (BÜY)

Emir (GB)

Yusuf (GG)

Ahmet (BÜY)

Uche (Yalova)

Quincy (Cihangir)

Tonbara (GB)

Joseph (BÜY)

Serhan (Çetinkaya)

Futbolda Alınan Toplu Sonuçlar:

K-Pet Süper Lig:

Yenicami-Cihangir: 0-2

Binatlı-Mağusa Türk Gücü: 1-1

D.Türk Birliği-Lefke: 3-2

Yeniboğaziçi-Gençler Birliği: 1-4

Ozanköy-Baf Ülkü Yurdu: 1-7

Yalova-Türk Ocağı: 2-0

Merit A.Yeşilova-Gençlik Gücü: 1-1

Küçük Kaymaklı-GAÜ Çetinkaya: 2-2

K-Pet Süper Lig 30. Hafta maç programı:

4 Mayıs Cumartesi (16.30)

GAÜ Çetinkaya – Doğan Türk Birliği

5 Mayıs Pazar (16.30)

Türk Ocağı – Yenicami

Baf Ülkü Yurdu – Yeni Boğaziçi

Merit A. Yeşilova – K.Kaymaklı

Lefke – Ozanköy

Gençlik Gücü – Cihangir

Mağusa Türk Gücü – Yalova

Gençler Birliği - Binatlı

K-Pet Süper Lig Puan Tablosu