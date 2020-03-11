1. Lig'de zirve doludizgin

K-PET Birinci Ligde 22. haftada ilk 3 sırasında yer alan lider Mesarya, Yonpaş Dumlupınar ve Girne Halk Evi haftayı kayıpsız geçerek, Süper Lig iddialarını sürdürdüler

K-PET Birinci Ligde 22. haftada ilk 3 sırasında yer alan lider Mesarya, Yonpaş Dumlupınar ve Girne Halk Evi haftayı kayıpsız geçerek, Süper Lig iddialarını sürdürdüler

Üç maçı ev sahibi, 3 maçı deplasman takımlarının kazandığı K-PET Birinci Ligin 22. haftasında alt sıralarda Bostancı Bağcıl, Ozanköy, Çanakkale ve Lapta kaybetmeye devam ederlerken, direk düşme tehlikesi de yaşıyorlar

K-PET Birinci Lig Gol Krallığı yarışında Halil Turan 22 golde, Bülent Çakmak 15 golde kalırken, 6 gol atan İrfan Boşnak 14 gole yükseldi

Haftanın Takımı: Maraş

İkinci devreye çok kötü bir başlangıç yapan Maraş, zorlu Esentepe deplasmanından 3 puanla dönerek kötü gidişi sonlandırdı

Haftanın Futbolcusu: Arda Sözcü (Mesarya)

Lider Mesarya’nın son haftalardaki formda golcüsü Arda Sözcü, zorlu Bostancı Bağcıl deplasmanında 10 kişi oynayan takımı adına 2 golü de atarak galibiyetin mimarı oldu

Haftanın Teknik Adamı: Ahmet Ogan (Dörtyol)

Ahmet Ogan, zorlu Çanakkale deplasmanında geriye düşen takımına yaptığı yerinde müdahalelerle Dörtyol’un maçı kazanmasını sağladı

Haftanın Hakemi: Tufan Çerçioğlu (Esentepe – Maraş)

Tufan Çerçioğlu, Esentepe ile Maraş arasında oynanan çekişmeli maçı yardımcıları ile birlikte uyum içerisinde, başarıyla yönetti

Haftanın Kare Ası

Süleyman (Dörtyol)

Emre (Dumlupınar)

Cenker (Maraş)

İrfan Boşnak (Görneç)

Haftanın On Biri

Tolga (Maraş)

Yavmi (Maraş)

Orhan (Mesarya)

Rifat (Görneç)

Salih (Dörtyol)

Mustafa Ayker (Mesarya)

Beşir (Dumlupınar)

Aksel (GHE)

Mustafa Arnavut (Görneç)

Ayberk (Dörtyol)

İbrahim (Dumlupınar)

K-PET Birinci Ligde 22. Haftada alınan sonuçlar şöyle:

Karşıyaka – Mormenekşe, 0-0

Çanakkale – Dörtyol, 1-3

Esentepe – Maraş, 0-2

GHE – Lapta, 2-0

Görneç – Ozanköy, 8-1

Yonpaş Dumlupınar – Yalova, 1-0

Bağcıl – Mesarya, 0-2

K-Pet 1.Lig Puan Tablosu



K-PET Birinci Ligde 23. Haftanın programı şöyle:

14 Mart, Saat 14:30

Ozanköy – Karşıyaka, Mustafa Özkayım Stadı

Mormenekşe – Yonpaş Dumlupınar, Cemal Balses Stadı

Maraş – GHE, Halil Kartal Stadı

Mesarya – Esentepe, 100. Yıl Stadı

15 Mart, Saat 14:30

Lapta – Görneç, Şht Şevket Kadir Stadı

Yalova – Çanakkale, Tahsin Merteçi Stadı

Dörtyol – Gençler Birliği, Dörtyol Stadı