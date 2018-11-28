1. Lig’de zirve arap saçına döndü

K-PET Birinci Lig’de 10. hafta maçları sonunda zirve yarışı daha da karışırken, lider Göçmenköy ile 9. Çanakkale arasında sadece 6 puan fark bulunuyor

K-PET Birinci Lig’de 10. hafta maçları sonunda zirve yarışı daha da karışırken, lider Göçmenköy ile 9. Çanakkale arasında sadece 6 puan fark bulunuyor Lider Göçmenköy ile ikinci Akova’nın puan kaybettiği haftayı iyi değerlendiren Hamitköy, Düzkaya, Yalova ve Ozanköy zirveye iyice yaklaştılar K-PET Birinci Lig’in dibinde Değirmelik puansız tek takım kalmaya devam ederken, Maraş üst üste ikinci galibiyetini alarak lige tutundu K-PET Birinci Lig Gol Krallığı yarışında 13 gollü İrfan’ı, 11 golle Toykan takip ederken, Bekir ile Cemil 10’ar golle sıralanıyorlar Haftanın Takımı: Yalova Yalova, haftaya lider giren Göçmenköy deplasmanından iyi futbol ve farklı galibiyetle dönerek, zirveye iyice yaklaştı Haftanın Futbolcusu: Emre Nalbant (Hamitköy) Hamitköy kalecisi Emre Nalbant, Bostancı Bağcıl deplasmanında yaptığı kurtarışlarla takımını ayakta tutarken, galibiyetin gelmesini sağladı Haftanın Teknik Adamı: Lütfü Köksal (Maraş) Lütfü Köksal göreve geldikten sonra Maraş’ı iyi toparlarken, zorlu Yeni Boğaziçi deplasmanına da takımını iyi hazırlayıp alınan farklı galibiyetin mimarı oldu Haftanın Hakemi: Mustafa Öztugay (Bostancı Bağcıl –Hamitköy) Mustafa Öztugay büyük çekişme içerisinde geçen Bostancı Bağcıl –Hamitköy maçında yardımcıları ile birlikte başarılı bir yönetim sergilerken, Bostancı Bağcıl leyhine de doğru bir penaltı kararı üretti Haftanın Kare Ası Yılmaz (Maraş) Ali (Çanakkale) Reşat (Düzkaya) Selçuk (Ozanköy) Haftanın On Biri Feyyaz (Ozanköy) Yavmi (Maraş) Uğur (Düzkaya) Çağan (Yalova) Salih (Hamitköy) Doğan (Maraş) Ersen (Doğancı) Bilal (Düzkaya) Darbaz (Yalova) Selçuk (Çanakkale) Toykan (Hamitköy) K-Pet 1.Lig Yeniboğaziçi - Maraş 1 – 4 Düzkaya – Değirmenlik 3 – 1 Göçmenköy - Yalova 2 – 4 Akova - Karşıyaka 2 – 2 Doğancı - Mormenekşe 3 – 0 Mesarya - Ozanköy 1 – 4 Bostancı Bağcıl - Hamitköy 2 – 3 Çanakkale - Yonpaş Dumlupınar 2 – 1 K-Pet 1.Lig Puan Tablosu O G B M A Y AV P 1. GÖÇMENKÖY İ 10 7 0 3 18 12 6 21 2. AKOVA VUDA 10 6 2 2 32 13 19 20 3. HAMİTKÖY 10 6 2 2 29 17 12 20 4. DÜZKAYA 10 6 0 4 19 12 7 18 5. YALOVA 10 5 3 2 18 11 7 18 6. OZANKÖY 10 5 3 2 22 17 5 18 7. DOĞANCI 10 5 2 3 13 16 -3 17 8. KARŞIYAKA 10 4 4 2 16 11 5 16 9. ÇANAKKALE 10 5 0 5 15 19 -4 15 10. MORMENEKŞE 10 4 1 5 16 19 -3 13 11. MESARYA 10 3 3 4 14 20 -6 12 12. YONPAŞ DUMLUPINAR 10 3 2 5 21 16 5 11 13. YENİBOĞAZİÇİ 10 3 2 5 11 18 -7 11 14. BOSTANCI BAĞCIL 10 3 1 6 13 20 -7 10 15. MARAŞ 10 2 1 7 12 26 -14 7 16. DEĞİRMENLİK 10 0 0 10 7 29 -22 0 K-PET Birinci Lig 11. haftası programı şöyle: 1 Aralık Cumartesi Yalova – Akova Değirmenlik – Yeniboğaziçi Maraş – Bostancı Bağcıl Karşıyaka – Çanakkale Mesarya – Doğancı 2 Aralık Pazar Hamitköy – Mormenekşe Ozanköy – Göçmenköy Yonpaş Dumlupınar – Düzkaya