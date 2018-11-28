1. Lig’de zirve arap saçına döndü

K-PET Birinci Lig’de 10. hafta maçları sonunda zirve yarışı daha da karışırken, lider Göçmenköy ile 9. Çanakkale arasında sadece 6 puan fark bulunuyor
Lider Göçmenköy ile ikinci Akova’nın puan kaybettiği haftayı iyi değerlendiren Hamitköy, Düzkaya, Yalova ve Ozanköy zirveye iyice yaklaştılar
K-PET Birinci Lig’in dibinde Değirmelik puansız tek takım kalmaya devam ederken, Maraş üst üste ikinci galibiyetini alarak lige tutundu
K-PET Birinci Lig Gol Krallığı yarışında 13 gollü İrfan’ı, 11 golle Toykan takip ederken, Bekir ile Cemil 10’ar golle sıralanıyorlar
Haftanın Takımı: Yalova
Yalova, haftaya lider giren Göçmenköy deplasmanından iyi futbol ve farklı galibiyetle dönerek, zirveye iyice yaklaştı
Haftanın Futbolcusu: Emre Nalbant (Hamitköy)
Hamitköy kalecisi Emre Nalbant, Bostancı Bağcıl deplasmanında yaptığı kurtarışlarla takımını ayakta tutarken, galibiyetin gelmesini sağladı
Haftanın Teknik Adamı: Lütfü Köksal (Maraş)
Lütfü Köksal göreve geldikten sonra Maraş’ı iyi toparlarken, zorlu Yeni Boğaziçi deplasmanına da takımını iyi hazırlayıp alınan farklı galibiyetin mimarı oldu
Haftanın Hakemi: Mustafa Öztugay (Bostancı Bağcıl –Hamitköy)
Mustafa Öztugay büyük çekişme içerisinde geçen Bostancı Bağcıl –Hamitköy maçında yardımcıları ile birlikte başarılı bir yönetim sergilerken, Bostancı Bağcıl leyhine de doğru bir penaltı kararı üretti
Haftanın Kare Ası
Yılmaz (Maraş)
Ali (Çanakkale)
Reşat (Düzkaya)
Selçuk (Ozanköy)
Haftanın On Biri
Feyyaz (Ozanköy)
Yavmi (Maraş)
Uğur (Düzkaya)
Çağan (Yalova)
Salih (Hamitköy)
Doğan (Maraş)
Ersen (Doğancı)
Bilal (Düzkaya)
Darbaz (Yalova)
Selçuk (Çanakkale)
Toykan (Hamitköy)
K-Pet 1.Lig
Yeniboğaziçi - Maraş 1 – 4
Düzkaya – Değirmenlik 3 – 1
Göçmenköy - Yalova 2 – 4
Akova - Karşıyaka 2 – 2
Doğancı - Mormenekşe 3 – 0
Mesarya - Ozanköy 1 – 4
Bostancı Bağcıl - Hamitköy 2 – 3
Çanakkale - Yonpaş Dumlupınar 2 – 1
K-Pet 1.Lig Puan Tablosu
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
1.
|
10
|
7
|
0
|
3
|
18
|
12
|
6
|
21
|
2.
|
10
|
6
|
2
|
2
|
32
|
13
|
19
|
20
|
3.
|
10
|
6
|
2
|
2
|
29
|
17
|
12
|
20
|
4.
|
10
|
6
|
0
|
4
|
19
|
12
|
7
|
18
|
5.
|
10
|
5
|
3
|
2
|
18
|
11
|
7
|
18
|
6.
|
10
|
5
|
3
|
2
|
22
|
17
|
5
|
18
|
7.
|
10
|
5
|
2
|
3
|
13
|
16
|
-3
|
17
|
8.
|
10
|
4
|
4
|
2
|
16
|
11
|
5
|
16
|
9.
|
10
|
5
|
0
|
5
|
15
|
19
|
-4
|
15
|
10.
|
10
|
4
|
1
|
5
|
16
|
19
|
-3
|
13
|
11.
|
10
|
3
|
3
|
4
|
14
|
20
|
-6
|
12
|
12.
|
10
|
3
|
2
|
5
|
21
|
16
|
5
|
11
|
13.
|
10
|
3
|
2
|
5
|
11
|
18
|
-7
|
11
|
14.
|
10
|
3
|
1
|
6
|
13
|
20
|
-7
|
10
|
15.
|
10
|
2
|
1
|
7
|
12
|
26
|
-14
|
7
|
16.
|
10
|
0
|
0
|
10
|
7
|
29
|
-22
|
0
K-PET Birinci Lig 11. haftası programı şöyle:
1 Aralık Cumartesi
Yalova – Akova
Değirmenlik – Yeniboğaziçi
Maraş – Bostancı Bağcıl
Karşıyaka – Çanakkale
Mesarya – Doğancı
2 Aralık Pazar
Hamitköy – Mormenekşe
Ozanköy – Göçmenköy
Yonpaş Dumlupınar – Düzkaya