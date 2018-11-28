banner107
Batmazoğlu Masterleri, Fenerbahçe Masterleri’ni yendi
Batmazoğlu Masterleri, Fenerbahçe Masterleri’ni yendi
43 0
Dr. Küçük sergisi için sanatçılara çağrı
Dr. Küçük sergisi için sanatçılara çağrı
42 0
Evdeki malzemelerin mucizevi yönleri
Evdeki malzemelerin mucizevi yönleri
25 0
Gaziköy, Mesarya’dan takviye yaptı
Gaziköy, Mesarya’dan takviye yaptı
286 0
Romantik Tatil Dediğin Kışın Olur
Romantik Tatil Dediğin Kışın Olur
50 0
“Böyle sorumsuzca park olmaz”
“Böyle sorumsuzca park olmaz”
36 0
Hamitköy'ün hasreti bitti
Hamitköy'ün hasreti bitti
440 0
İkişer attılar, birer aldılar
İkişer attılar, birer aldılar
219 0
banner82

1. Lig’de zirve arap saçına döndü

banner27

K-PET Birinci Lig’de 10. hafta maçları sonunda zirve yarışı daha da karışırken, lider Göçmenköy ile 9. Çanakkale arasında sadece 6 puan fark bulunuyor

banner210
1. Lig’de zirve arap saçına döndü
banner215

K-PET Birinci Lig’de 10. hafta maçları sonunda zirve yarışı daha da karışırken, lider Göçmenköy ile 9. Çanakkale arasında sadece 6 puan fark bulunuyor

Lider Göçmenköy ile ikinci Akova’nın puan kaybettiği haftayı iyi değerlendiren Hamitköy, Düzkaya, Yalova ve Ozanköy zirveye iyice yaklaştılar

K-PET Birinci Lig’in dibinde Değirmelik puansız tek takım kalmaya devam ederken, Maraş üst üste ikinci galibiyetini alarak lige tutundu

K-PET Birinci Lig Gol Krallığı yarışında 13 gollü İrfan’ı, 11 golle Toykan takip ederken, Bekir ile Cemil 10’ar golle sıralanıyorlar

Haftanın Takımı: Yalova

Yalova, haftaya lider giren Göçmenköy deplasmanından iyi futbol ve farklı galibiyetle dönerek, zirveye iyice yaklaştı

Haftanın Futbolcusu: Emre Nalbant (Hamitköy)

Hamitköy kalecisi Emre Nalbant, Bostancı Bağcıl deplasmanında yaptığı kurtarışlarla takımını ayakta tutarken, galibiyetin gelmesini sağladı

Haftanın Teknik Adamı: Lütfü Köksal (Maraş)

Lütfü Köksal göreve geldikten sonra Maraş’ı iyi toparlarken, zorlu Yeni Boğaziçi deplasmanına da takımını iyi hazırlayıp alınan farklı galibiyetin mimarı oldu

Haftanın Hakemi: Mustafa Öztugay (Bostancı Bağcıl –Hamitköy)

Mustafa Öztugay büyük çekişme içerisinde geçen Bostancı Bağcıl –Hamitköy maçında yardımcıları ile birlikte başarılı bir yönetim sergilerken, Bostancı Bağcıl leyhine de doğru bir penaltı kararı üretti

Haftanın Kare Ası

Yılmaz (Maraş)

Ali (Çanakkale)

Reşat (Düzkaya)

Selçuk (Ozanköy)

Haftanın On Biri

Feyyaz (Ozanköy)

Yavmi (Maraş)

Uğur (Düzkaya)

Çağan (Yalova)

Salih (Hamitköy)

Doğan (Maraş)

Ersen (Doğancı)

Bilal (Düzkaya)

Darbaz (Yalova)

Selçuk (Çanakkale)

Toykan (Hamitköy)

K-Pet 1.Lig

Yeniboğaziçi - Maraş                         1 – 4

Düzkaya – Değirmenlik                     3 – 1

Göçmenköy - Yalova                         2 – 4

Akova - Karşıyaka                             2 – 2

Doğancı - Mormenekşe                      3 – 0

Mesarya  - Ozanköy                           1 – 4

Bostancı Bağcıl  - Hamitköy             2 – 3

Çanakkale - Yonpaş Dumlupınar       2 – 1

K-Pet 1.Lig Puan Tablosu

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

GÖÇMENKÖY İ

10

7

0

3

18

12

6

21

2.

AKOVA VUDA

10

6

2

2

32

13

19

20

3.

HAMİTKÖY

10

6

2

2

29

17

12

20

4.

DÜZKAYA

10

6

0

4

19

12

7

18

5.

YALOVA

10

5

3

2

18

11

7

18

6.

OZANKÖY

10

5

3

2

22

17

5

18

7.

DOĞANCI

10

5

2

3

13

16

-3

17

8.

KARŞIYAKA

10

4

4

2

16

11

5

16

9.

ÇANAKKALE

10

5

0

5

15

19

-4

15

10.

MORMENEKŞE

10

4

1

5

16

19

-3

13

11.

MESARYA

10

3

3

4

14

20

-6

12

12.

YONPAŞ DUMLUPINAR

10

3

2

5

21

16

5

11

13.

YENİBOĞAZİÇİ

10

3

2

5

11

18

-7

11

14.

BOSTANCI BAĞCIL

10

3

1

6

13

20

-7

10

15.

MARAŞ

10

2

1

7

12

26

-14

7

16.

DEĞİRMENLİK

10

0

0

10

7

29

-22

0

K-PET Birinci Lig 11. haftası programı şöyle:

1 Aralık Cumartesi

Yalova – Akova

Değirmenlik – Yeniboğaziçi

Maraş – Bostancı Bağcıl 

Karşıyaka – Çanakkale

Mesarya – Doğancı

2 Aralık Pazar

Hamitköy – Mormenekşe                   

Ozanköy – Göçmenköy

Yonpaş DumlupınarDüzkaya       

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.