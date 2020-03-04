1. Lig'de zirvenin gücü artıyor

K-PET Birinci Ligde ilk 4 sırada yer alan lider Mesarya, Yonpaş Dumlupınar, Yalova ve Girne Halk Evi haftayı galibiyetle kapattılar
Düşme hattında yine berabere kalan Bostancı Bağcıl’ın yanı sıra play out hattındaki Ozanköy yine farklı mağlup olurken, Lapta ve Görneç’in de düşüşü sürüyor. Hükmen kazanan Çanakkale haftanın kârlılarından oldu
4 maçı ev sahibi, 2 maçı deplasman takımlarının kazandığı, 1 maçın da berabere tamamladığı haftada kazanan Mormenekşe ile Esentepe rahatladılar
K-PET Birinci Lig Gol Krallığı yarışında Halil Turan 22 golde kalırken, Bülent Çakmak da 15 golde kaldı
Haftanın Takımı: Yonpaş Dumlupınar
Yonpaş Dumlupınar, zorlu Dörtyol deplasmanından, formda rakibine karşı galibiyet alarak şampiyonluk yolunda iddiasını devam ettirdi
Haftanın Yıldızı: Hasan Piro (Mesarya)
Mesarya’nın tecrübeli kaptanı Hasan Piro, kritik Gençler Birliği maçında kalesindeki duruşu ve yaptığı kurtarışlarla alınan galibiyete ve şampiyonluk yolunda bir engelin daha aşılmasını sağladı
Haftanın Teknik Direktörü: Kılıçali Kahraman (Esentepe)
Esentepe’de göreve başladıktan sonra takımına çıkış yakalatan Kılıçali Kahraman, takımının zorlu Lapta deplasmanında da 3 puan almasına yerinde müdahaleleri ile büyük katkı koydu
Haftanın Hakemi: Emre Öztaşlı (Mesarya – Gençler Birliği)
Emre Öztaşlı, haftanın en önemli maçı olan Mesarya – Gençler Birliği maçında, zorlu hava koşullarında yardımcıları ile uyum içerisinde başarılı bir yönetim sergilerken, kartlarını da kullanarak oyunun kontrolünü kaçırmadı
Haftanın Kare Ası
Kıvanç (Yalova)
Yusuf (Mesarya)
Gökay (MM)
Şükrü (Esentepe)
Haftanın On Biri
Türkkan (Dumlupınar)
Yunus (Girne Halk Evi)
Orhan (Mesarya)
Şahin (Esentepe)
Ahmet Arıtaş (Mormenekşe)
Hamis (Girne Halk Evi)
Sergülen (Yalova)
Mert (Dumlupınar)
İbrahim (Mesarya)
Emre (Mormenekşe)
Esin (Girne Halk Evi)
K-PET Birinci Ligde 21. Haftada alınan sonuçlar şöyle:
Dörtyol – Yonpaş Dumlupınar 2-3
Mesarya – Gençler Birliği 2-1
Maraş – B. Bağcıl 1-1
GHE – Görneç 4-0
Lapta – Esentepe 1-2
Yalova – Karşıyaka 1-0
Mormenekşe – Ozanköy 4-0
K-Pet 1.Lig Puan Tablosu
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
1.
|
21
|
14
|
6
|
1
|
46
|
15
|
31
|
48
|
2.
|
21
|
13
|
4
|
4
|
40
|
9
|
31
|
43
|
3.
|
21
|
11
|
7
|
3
|
36
|
16
|
20
|
40
|
4.
|
21
|
11
|
6
|
4
|
42
|
24
|
18
|
39
|
5.
|
21
|
11
|
3
|
7
|
39
|
28
|
11
|
36
|
6.
|
21
|
9
|
5
|
7
|
32
|
25
|
7
|
32
|
7.
|
21
|
8
|
8
|
5
|
33
|
27
|
6
|
32
|
8.
|
21
|
8
|
7
|
6
|
36
|
28
|
8
|
31
|
9.
|
21
|
9
|
4
|
8
|
33
|
36
|
-3
|
31
|
10.
|
21
|
7
|
6
|
8
|
25
|
30
|
-5
|
27
|
11.
|
21
|
6
|
7
|
8
|
34
|
38
|
-4
|
25
|
12.
|
21
|
7
|
2
|
12
|
30
|
36
|
-6
|
23
|
13.
|
20
|
4
|
6
|
10
|
23
|
42
|
-19
|
18
|
14.
|
21
|
5
|
3
|
13
|
20
|
47
|
-27
|
18
|
15.
|
21
|
3
|
8
|
10
|
25
|
33
|
-8
|
17
|
16.
|
20
|
0
|
0
|
20
|
0
|
60
|
-60
|
0
K-PET Birinci Ligde 22. hafta programı şöyle:
7 Mart, Saat 14:30
Esentepe – Maraş, Erdal Barut Stadı
Çanakkale – Dörtyol, Muharrem Döveç Stadı
Karşıyaka – Mormenekşe, Göçmenköy Stadı
8 Mart, Saat 14:30
GHE – Lapta, Mete Adanır Stadı
Bağcıl – Mesarya, Bağcıl Stadı
Görneç – Ozanköy, 3 Şehitler Stadı
Yonpaş Dumlupınar – Yalova, Gönyeli Stadı