1. Lig'de zirvenin gücü artıyor

K-PET Birinci Ligde ilk 4 sırada yer alan lider Mesarya, Yonpaş Dumlupınar, Yalova ve Girne Halk Evi haftayı galibiyetle kapattılar

K-PET Birinci Ligde ilk 4 sırada yer alan lider Mesarya, Yonpaş Dumlupınar, Yalova ve Girne Halk Evi haftayı galibiyetle kapattılar

Düşme hattında yine berabere kalan Bostancı Bağcıl’ın yanı sıra play out hattındaki Ozanköy yine farklı mağlup olurken, Lapta ve Görneç’in de düşüşü sürüyor. Hükmen kazanan Çanakkale haftanın kârlılarından oldu

4 maçı ev sahibi, 2 maçı deplasman takımlarının kazandığı, 1 maçın da berabere tamamladığı haftada kazanan Mormenekşe ile Esentepe rahatladılar

K-PET Birinci Lig Gol Krallığı yarışında Halil Turan 22 golde kalırken, Bülent Çakmak da 15 golde kaldı

Haftanın Takımı: Yonpaş Dumlupınar

Yonpaş Dumlupınar, zorlu Dörtyol deplasmanından, formda rakibine karşı galibiyet alarak şampiyonluk yolunda iddiasını devam ettirdi

Haftanın Yıldızı: Hasan Piro (Mesarya)

Mesarya’nın tecrübeli kaptanı Hasan Piro, kritik Gençler Birliği maçında kalesindeki duruşu ve yaptığı kurtarışlarla alınan galibiyete ve şampiyonluk yolunda bir engelin daha aşılmasını sağladı

Haftanın Teknik Direktörü: Kılıçali Kahraman (Esentepe)

Esentepe’de göreve başladıktan sonra takımına çıkış yakalatan Kılıçali Kahraman, takımının zorlu Lapta deplasmanında da 3 puan almasına yerinde müdahaleleri ile büyük katkı koydu

Haftanın Hakemi: Emre Öztaşlı (Mesarya – Gençler Birliği)

Emre Öztaşlı, haftanın en önemli maçı olan Mesarya – Gençler Birliği maçında, zorlu hava koşullarında yardımcıları ile uyum içerisinde başarılı bir yönetim sergilerken, kartlarını da kullanarak oyunun kontrolünü kaçırmadı

Haftanın Kare Ası

Kıvanç (Yalova)

Yusuf (Mesarya)

Gökay (MM)

Şükrü (Esentepe)

Haftanın On Biri

Türkkan (Dumlupınar)

Yunus (Girne Halk Evi)

Orhan (Mesarya)

Şahin (Esentepe)

Ahmet Arıtaş (Mormenekşe)

Hamis (Girne Halk Evi)

Sergülen (Yalova)

Mert (Dumlupınar)

İbrahim (Mesarya)

Emre (Mormenekşe)

Esin (Girne Halk Evi)

K-PET Birinci Ligde 21. Haftada alınan sonuçlar şöyle:

Dörtyol – Yonpaş Dumlupınar 2-3

Mesarya – Gençler Birliği 2-1

Maraş – B. Bağcıl 1-1

GHE – Görneç 4-0

Lapta – Esentepe 1-2

Yalova – Karşıyaka 1-0

Mormenekşe – Ozanköy 4-0





K-Pet 1.Lig Puan Tablosu



K-PET Birinci Ligde 22. hafta programı şöyle:

7 Mart, Saat 14:30

Esentepe – Maraş, Erdal Barut Stadı

Çanakkale – Dörtyol, Muharrem Döveç Stadı

Karşıyaka – Mormenekşe, Göçmenköy Stadı

8 Mart, Saat 14:30

GHE – Lapta, Mete Adanır Stadı

Bağcıl – Mesarya, Bağcıl Stadı

Görneç – Ozanköy, 3 Şehitler Stadı

Yonpaş Dumlupınar – Yalova, Gönyeli Stadı