1. Lig'de Play - off hattı şekilleniyor

K-PET Birinci Ligde 20. hafta geride kalırken, Play off hattı büyük oranda şekillendi. İlk 6 sırada yer alan lider Göçmenköy, Ozanköy, Hamitköy, Akova, Yalova ve Düzkaya, alttan gelen takımlar ile aralarındaki puan farklarını açtılar
Ligde kalma mücadelesi veren takımlardan Değirmenlik haftayı puansız tamamlarken, Maraş haftalardan sonra düşme hattından play out hattına çıkarken, Yeni Boğaziçi düşme hattına geriledi
K-PET Birinci Lig Gol Krallığı yarışında İrfan 22 golle önde giderken, 17 gollü Toykan ikinci sırada İrfan’ı takip ediyor. Muhammed ve Justice’in 16’şar golü var
Haftanın Takımı: Maraş
Maraş zorlu Mesarya deplasmanından kritik bir 3 puan çıkarırken, haftalardan sonra düşme hattından play out hattına çıktı
Haftanın Futbolcusu: Süleyman Bayır (Düzkaya)
Düzkaya, son haftalarda büyük bir çıkış yakalarken, formda golcü Süleyman Bayır da attığı gollerle buna katkı koyuyor. Süleyman, Yeni Boğaziçi maçını da 2 golle tamamladı
Haftanın Teknik Adamı: Ahmet Sakallı (Hamitköy)
Ahmet Sakallı takımı Hamitköy’ü, zorlu Göçmenköy deplasmanına iyi hazırlarken, derbide uygulattığı taktik ve yaptığı yerinde müdahalelerle de farklı galibiyete de büyük katkı koydu
Haftanın Hakemi: Utku Hamamcıoğlu (Göçmenköy – Hamitköy)
Utku Hamamcıoğlu haftanın en zorlu maçı olan Göçmenköy – Hamitköy maçında yardımcıları ile birlikte uyumlu ve başarılı bir maç yönetirken, iptal edilen gol ve verilen penaltı kararı da doğruydu
Haftanın Kare Ası
Feyyaz (Ozanköy)
Eray (Maraş)
Cenker (Düzkaya)
Toykan (Hamitköy)
Haftanın On Biri
Emre (Hamitköy)
Mert (Hamitköy)
Arif (Doğancı)
Mustafa (Ozanköy)
Fırtına (BB)
Ramazan (Maraş)
Hasan (Ozanköy)
Hasan (Doğancı)
Zekai (BB)
Ferdi (Düzkaya)
Mehmet Çil (Maraş)
K-PET Birinci Ligde 20. haftada alınan sonuçlar şöyle:
Çanakkale – Bostancı B 1-5
Ozanköy – Değirmenlik 1-0
Mesarya – Maraş 1-3
Yalova – Yonpaş Dumlupınar 1-1
Düzkaya – Yeni Boğaziçi: 5-0
Göçmenköy – Hamitköy: 0-4
Akova – Mormenekşe: 1-1
Doğancı – Karşıyaka: 3-1
K-Pet 1.Lig Puan Tablosu
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
1.
|
20
|
14
|
1
|
5
|
43
|
25
|
18
|
43
|
2.
|
20
|
12
|
4
|
4
|
38
|
26
|
12
|
40
|
3.
|
20
|
11
|
4
|
5
|
49
|
34
|
15
|
37
|
4.
|
20
|
10
|
6
|
4
|
50
|
25
|
25
|
36
|
5.
|
20
|
10
|
6
|
4
|
28
|
18
|
10
|
36
|
6.
|
20
|
11
|
2
|
7
|
35
|
21
|
14
|
35
|
7.
|
20
|
7
|
7
|
6
|
33
|
29
|
4
|
28
|
8.
|
20
|
7
|
6
|
7
|
38
|
30
|
8
|
27
|
9.
|
20
|
7
|
6
|
7
|
35
|
36
|
-1
|
27
|
10.
|
20
|
8
|
2
|
10
|
36
|
34
|
2
|
26
|
11.
|
20
|
7
|
4
|
9
|
28
|
38
|
-10
|
25
|
12.
|
20
|
7
|
1
|
12
|
26
|
49
|
-23
|
22
|
13.
|
20
|
6
|
2
|
12
|
27
|
45
|
-18
|
20
|
14.
|
20
|
5
|
3
|
12
|
30
|
42
|
-12
|
18
|
15.
|
20
|
5
|
3
|
12
|
22
|
38
|
-16
|
18
|
16.
|
20
|
3
|
3
|
14
|
22
|
50
|
-28
|
12
K-PET Birinci Ligde 21. hafta programı şöyle:
9 Mart Cumartesi, Saat 14:30
Yeni Boğaziçi – Doğancı
Hamitköy – Akova
Değirmenlik – Mesarya
Maraş – Göçmenköy
10 Mart Pazar, Saat 14:30
Bostancı Bağcıl – Düzkaya
Mormenekşe – Çanakkale
Karşıyaka – Yalova
Yonpşa Dumlupınar – Ozanköy