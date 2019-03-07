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1. Lig'de Play - off hattı şekilleniyor

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K-PET Birinci Ligde 20. hafta geride kalırken, Play off hattı büyük oranda şekillendi. İlk 6 sırada yer alan lider Göçmenköy, Ozanköy, Hamitköy, Akova, Yalova ve Düzkaya, alttan gelen takımlar ile aralarındaki puan farklarını açtılar

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1. Lig'de Play - off hattı şekilleniyor
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K-PET Birinci Ligde 20. hafta geride kalırken, Play off hattı büyük oranda şekillendi. İlk 6 sırada yer alan lider Göçmenköy, Ozanköy, Hamitköy, Akova, Yalova ve Düzkaya, alttan gelen takımlar ile aralarındaki puan farklarını açtılar

Ligde kalma mücadelesi veren takımlardan Değirmenlik haftayı puansız tamamlarken, Maraş haftalardan sonra düşme hattından play out hattına çıkarken, Yeni Boğaziçi düşme hattına geriledi

K-PET Birinci Lig Gol Krallığı yarışında İrfan 22 golle önde giderken, 17 gollü Toykan ikinci sırada İrfan’ı takip ediyor. Muhammed ve Justice’in 16’şar golü var

Haftanın Takımı: Maraş

Maraş zorlu Mesarya deplasmanından kritik bir 3 puan çıkarırken, haftalardan sonra düşme hattından play out hattına çıktı

Haftanın Futbolcusu: Süleyman Bayır (Düzkaya)

Düzkaya, son haftalarda büyük bir çıkış yakalarken, formda golcü Süleyman Bayır da attığı gollerle buna katkı koyuyor. Süleyman, Yeni Boğaziçi maçını da 2 golle tamamladı

Haftanın Teknik Adamı: Ahmet Sakallı (Hamitköy)

Ahmet Sakallı takımı Hamitköy’ü, zorlu Göçmenköy deplasmanına iyi hazırlarken, derbide uygulattığı taktik ve yaptığı yerinde müdahalelerle de farklı galibiyete de büyük katkı koydu

Haftanın Hakemi: Utku Hamamcıoğlu (Göçmenköy – Hamitköy)

Utku Hamamcıoğlu haftanın en zorlu maçı olan Göçmenköy – Hamitköy maçında yardımcıları ile birlikte uyumlu ve başarılı bir maç yönetirken, iptal edilen gol ve verilen penaltı kararı da doğruydu

Haftanın Kare Ası

Feyyaz (Ozanköy)

Eray (Maraş)

Cenker (Düzkaya)

Toykan (Hamitköy)

Haftanın On Biri

Emre (Hamitköy)

Mert (Hamitköy)

Arif (Doğancı)

Mustafa (Ozanköy)

Fırtına (BB)

Ramazan (Maraş)

Hasan (Ozanköy)

Hasan (Doğancı)

Zekai (BB)

Ferdi (Düzkaya)

Mehmet Çil (Maraş)

K-PET Birinci Ligde 20. haftada alınan sonuçlar şöyle:

Çanakkale – Bostancı B 1-5

Ozanköy – Değirmenlik 1-0

Mesarya – Maraş 1-3

Yalova – Yonpaş Dumlupınar 1-1

Düzkaya – Yeni Boğaziçi: 5-0

Göçmenköy – Hamitköy: 0-4

Akova – Mormenekşe: 1-1

Doğancı – Karşıyaka: 3-1

K-Pet 1.Lig Puan Tablosu
 

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

GÖÇMENKÖY İYSK

20

14

1

5

43

25

18

43

2.

OZANKÖY SK

20

12

4

4

38

26

12

40

3.

HAMİTKÖY ŞHSK

20

11

4

5

49

34

15

37

4.

AKOVA VUDA TÇB

20

10

6

4

50

25

25

36

5.

YALOVA SK

20

10

6

4

28

18

10

36

6.

DÜZKAYA KOSK

20

11

2

7

35

21

14

35

7.

KARŞIYAKA ASK

20

7

7

6

33

29

4

28

8.

YONPAŞ DUMLUPINAR TSK

20

7

6

7

38

30

8

27

9.

MESARYA SK

20

7

6

7

35

36

-1

27

10.

BOSTANCI BAĞCIL SK

20

8

2

10

36

34

2

26

11.

DOĞANCI SK

20

7

4

9

28

38

-10

25

12.

ÇANAKKALE TSK

20

7

1

12

26

49

-23

22

13.

MARAŞ GSK

20

6

2

12

27

45

-18

20

14.

MORMENEKŞE GB

20

5

3

12

30

42

-12

18

15.

YENİBOĞAZİÇİ DSK

20

5

3

12

22

38

-16

18

16.

DEĞİRMENLİK SK

20

3

3

14

22

50

-28

12

K-PET Birinci Ligde 21. hafta programı şöyle:

9 Mart Cumartesi, Saat 14:30

Yeni Boğaziçi – Doğancı

Hamitköy – Akova

Değirmenlik – Mesarya

Maraş – Göçmenköy

10 Mart Pazar, Saat 14:30

Bostancı Bağcıl – Düzkaya

Mormenekşe – Çanakkale

Karşıyaka – Yalova

Yonpşa Dumlupınar – Ozanköy

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