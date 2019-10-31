1. Lig'de liderin maçı Öztugay'ın

K-PET Birinci Lig lideri Mesarya 8. haftada, Cumartesi günü Esentepe deplasmanına çıkacak. Maçı Mustafa Öztugay yönetecek.
K-PET Birinci Ligde 8. hafta programı şöyle:
2 Kasım Cumartesi, Saat 14:30
Gençler Birliği – Dörtyol, Cumhuriyet Stadı, Evren Karademir
Esentepe – Mesarya, Erdal Barut Stadı, Mustafa Öztugay
Görneç – Lapta, 3 Şehitler Stadı, Şakir Azizoğlu
Yonpaş Dumlupınar – Mormenekşe, Dr Fazıl Küçük Stadı, Hüseyin Eyyüpler
3 Kasım Pazar, Saat 14:30
GHE – Maraş, Mete Adanır Stadı, Hüseyin Özkan
Çanakkale – Yalova, Muharrem Döveç Stadı, Mehmet Sezener
Karşıyaka – Ozanköy, Ergin Şahdur Stadı, Serhan Şimşek