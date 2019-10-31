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1. Lig'de liderin maçı Öztugay'ın

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1. Lig'de liderin maçı Öztugay'ın
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K-PET Birinci Lig lideri Mesarya 8. haftada, Cumartesi günü Esentepe deplasmanına çıkacak. Maçı Mustafa Öztugay yönetecek.

K-PET Birinci Ligde 8. hafta programı şöyle:

2 Kasım Cumartesi, Saat 14:30

Gençler Birliği – Dörtyol, Cumhuriyet Stadı, Evren Karademir

Esentepe – Mesarya, Erdal Barut Stadı, Mustafa Öztugay

Görneç – Lapta, 3 Şehitler Stadı, Şakir Azizoğlu

Yonpaş Dumlupınar – Mormenekşe, Dr Fazıl Küçük Stadı, Hüseyin Eyyüpler

3 Kasım Pazar, Saat 14:30

GHE – Maraş, Mete Adanır Stadı, Hüseyin Özkan

Çanakkale – Yalova, Muharrem Döveç Stadı, Mehmet Sezener

Karşıyaka – Ozanköy, Ergin Şahdur Stadı, Serhan Şimşek
 

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