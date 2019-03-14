1. Lig'de liderin maçı Açıksöz'ün

K-PET Birinci Lig lideri Pazar günü Göçmenköy Stadında Değirmenlik ile oynayacağı maçta genç hakem İsfendiyar Açıksöz düdük çalacak.
K-PET Birinci Lig 22. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
16 Mart Cumartesi, Saat 14:30
Çanakkale – Hamitköy, Muharrem Döveç Stadı, Mustafa Öztugay
Yeni Boğaziçi – Bostancı Bağcıl, Osman Mehmet Ergün Stadı, Hüseyin Özkan
Doğancı – Yalova, Emek Stadı, Hakan Ünal
Düzkaya – Mormenekşe, Nihat Bağcıer Stadı, Ali Özer
17 Mart Pazar, Saat 14:30
Göçmenköy – Değirmenlik, Göçmenköy Stadı, İsfendiyar Açıksöz
Akova – Maraş, Eray Vudalı Stadı, Hakan Muhtaroğlu
Ozanköy – Karşıyaka, Mustafa Özkayım Stadı, Hüseyin Eyyüpler
Mesarya – Yonpaş Dumlupınar, Paşaköy Stadı, Osman Küçük