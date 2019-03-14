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1. Lig'de liderin maçı Açıksöz'ün

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1. Lig'de liderin maçı Açıksöz'ün
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K-PET Birinci Lig lideri Pazar günü Göçmenköy Stadında Değirmenlik ile oynayacağı maçta genç hakem İsfendiyar Açıksöz düdük çalacak.

K-PET Birinci Lig 22. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

16 Mart Cumartesi, Saat 14:30

Çanakkale – Hamitköy, Muharrem Döveç Stadı, Mustafa Öztugay

Yeni Boğaziçi – Bostancı Bağcıl, Osman Mehmet Ergün Stadı, Hüseyin Özkan

Doğancı – Yalova, Emek Stadı, Hakan Ünal

Düzkaya – Mormenekşe, Nihat Bağcıer Stadı, Ali Özer

17 Mart Pazar, Saat 14:30

Göçmenköy – Değirmenlik, Göçmenköy Stadı, İsfendiyar Açıksöz

Akova – Maraş, Eray Vudalı Stadı, Hakan Muhtaroğlu

Ozanköy – Karşıyaka, Mustafa Özkayım Stadı, Hüseyin Eyyüpler

Mesarya – Yonpaş Dumlupınar, Paşaköy Stadı, Osman Küçük

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