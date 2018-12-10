1. Lig'de koltuğun sahibi yine değişti

K-PET Birinci Lig'de liderlik koltuğu yine el değiştirirken, Göçmenköy'ün puan kaybetmesini değerlendiren Hamitköy, yeniden liderliğe yükseldi. Ligin düşme hattında ise Değirmenlik 12. haftayı da puansız kapattı

K-PET Birinci Lig'de 12. hafta maçları sonunda liderlik koltuğu yine el değiştirirken, Göçmenköy'ün puan kaybetmesini değerlendiren Hamitköy, yeniden liderliğe yükseldi. Göçmenköy ikinciliğe gerilerken, maçlarını kazanan Yalova, Düzkaya ve Akova ilk 2 takımı takiplerini sürdürdüler. Ligin düşme hattında liglerin tek puansız takımı Değirmenlik maçını yine kaybederken, Maraş da mağlup oldu. Dumlupınar haftalardan sonra 3 puanla tanışarak alt sıralatrdan uzaklaşma adına umutlanırken, Yeni Boğaziçi'nin de üzerine çıktı.