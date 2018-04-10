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1. Lig'de heyecan fırtınası

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K-PET Birinci Lig’de mücadele eden tüm takımların hedefinin olması, bitime dört hafta kala heyecanın tavan yapmasını sağlarken, maçlardaki çekişme de artıyor

1. Lig'de heyecan fırtınası
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K-PET Birinci Lig’de mücadele eden tüm takımların hedefinin olması, bitime dört hafta kala heyecanın tavan yapmasını sağlarken, maçlardaki çekişme de artıyor

K-PET Birinci Lig’de Gönyeli maç fazlasıyla da olsa liderliğe yükselirken, Mormenekşe direk çıkma iddiasını sürdürdü. Play off hattında Maraş ile Dumlupınar da avantajlarını artırırken, GHE haftayı boş geçti. Hamitköy ise şansını azaltmaya devam

etti

K-PET Birinci Lig’in dibinde ise direkt küme düşecek takımın yanı sıra play out oynayacak takımların belirsizliği dikkat çekerken, Doğancı büyük çıkışına bu hafta da devam etti

K-PET Birinci Lig Gol Krallığı yarışında Hamitköy’den Özgür Ongun, 26 gole ulaşıp 1 maçı eksik Şenol ile olan farkını 7 gole çıkardı

Haftanın Takımı: Mormenekşe

Mormenekşe, Hamitköy deplasmanında baştan sona oyun disiplininden kopmadan oynayarak, 3 puanı alırken, direkt çıkma iddiasını da sürdürdü

Haftanın Futbolcusu: Hasan Özçelik (Maraş)

Maraş’ın golcüsü Hasan Özçelik, Lapta karşısında mutlak kazanması gereken takımı adına hat trick yaparak kritik galibiyetin gelmesini sağladı

Haftanın Teknik Adamı: Hasan Kargılı (Göçmenköy)

Hasan Kargılı sıkıntılı günler geçiren Göçmenköy’ü, zorlu Akova deplasmanına iyi hazırlarken, yaptığı yerinde müdahalelerle takımının 3 puan almasını sağladı

Haftanın Hakemi: Timur Bodi (Hamitköy – Mormenekşe)

Timur Bodi haftanın zorluk derecesi yüksek maçlarından olan Hamitköy – Mormenekşe maçını yardımcıları ile birlikte başarılı bir şekilde yönetti

Haftanın Kare Ası

Kemal (Gönyeli)

Sabri (Mormenekşe)

Mehmet Fuat (Dumlupınar)

Salih Oyal (Doğancı)

Haftanın On Biri

Onur (Dumlupınar)

Semih (Göçmenköy)

Uğur (Doğancı)

Umut (Göçmenköy)

Kadir (Gönyeli)

Salih Düzbeyaz (Doğancı)

Gökay (MM)

Coşkun (Gönyeli)

Rıdvan (MM)

Hasan Şemmedi (Maraş)

Arda (Göçmenköy)

K-Pet Birinci Lig 26. hafta maç sonuçları

Hamitköy-Mormenekşe: 1-3

Dumlupınar-Çanakkale: 3-2

Görneç-Gönyeli: 0-4

Maraş-Lapta: 4-2

Akova-Göçmenköy: 2-5

Bostancı Bağcıl-Kaya Mehmetçik: 3-3

Değirmenlik-Doğancı: 1-2

Girne Halk Evi-Esentepe (ertelendi)

K-Pet Birinci Lig, 27. hafta maçları

14 Nisan Cumartesi:

Mormenekşe-Girne Halk Evi,

Esentepe-Değirmenlik

15 Nisan Pazar: 

Gönyeli-Dumlupınar, 

Lapta-Hamitköy,  

Göçmenköy-Görneç, 

KayaMehmetçik-Akova, 

Çanakkale-Maraş,

 Doğancı-B.Bağcıl

K-Pet 1.Lig Puan Tablosu
 

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

GÖNYELİ SK

26

16

5

5

49

30

19

53

2.

ESENTEPE KKSK

25

15

6

4

46

27

19

51

3.

MORMENEKŞE GB

26

15

2

9

51

40

11

47

4.

DUMLUPINAR TSK

26

13

4

9

50

32

18

43

5.

MARAŞ GSK

26

12

7

7

49

35

14

43

6.

HAMİTKÖY ŞHSK

26

13

2

11

51

39

12

41

7.

GİRNE HALK EVİ

25

12

5

8

47

41

6

41

8.

GÖÇMENKÖY İYSK

26

10

5

11

32

34

-2

35

9.

BOSTANCI BAĞCIL SK

26

8

7

11

32

36

-4

31

10.

DEĞİRMENLİK SK

26

8

7

11

35

43

-8

31

11.

LAPTA TBSK

26

8

6

12

42

46

-4

30

12.

DOĞANCI SK

26

8

5

13

34

36

-2

29

13.

AKOVA VUDA T.Ç.B.

26

7

6

13

42

63

-21

27

14.

ÇANAKKALE TSK

26

7

5

14

26

42

-16

26

15.

GÖRNEÇ KSK

26

6

7

13

24

50

-26

25

16.

KAYA MEHMETÇİK TÇB

26

5

9

12

21

37

-16

24
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